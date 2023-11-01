核電本綠電 陳揆別閃躲

行政院長陳建仁昨日於立法院接受質詢，被問及「核電是否為綠電」時，答道「核電是綠電，但如果台灣要發展核電，要考慮想到核廢料，還有民眾能不能夠接受」。陳揆認定核電屬於綠電，基本上與歐盟的主張一致，有利於淨零碳排的實現；但論及核廢處理與民眾接受度，似乎又難以跳脫蔡英文總統的非核政策。

事實上，核廢處理與核能安全本來就不是問題。針對高階核廢，全球作法有二：一是以乾式貯存的方式進行暫存，未來待快滋生反應器技術或次臨界加速器系統發展成熟，便可進行用過核燃料的再利用或核轉化，有效降低其總量；另一則是以地下永久封存的方式進行最終處置，一併處理高階與低階核廢。

目前採用乾貯方式的國家，包括美、英、法、日、韓等國，全球乾貯場的數量已超過一百座；確定採行最終處置的國家則有芬蘭與瑞典，而芬蘭位於Olkiluoto的最終處置場已經完工，即將於明年啟用。針對用過燃料，我國可比照國際作法，採行乾式貯存搭配未來的再利用，或者直接進行最終處置，皆是可行作法。

不過，考量我國近年在能源轉型的執行成效不佳，同時又期望邁向二○五○淨零的目標，現有已停轉但未除役及運轉中的核電機組都應予以延役，並讓核四在通過安檢後重啟，才是務實的減碳解方。

陳揆答詢時也提及，「未來核能發展如進入核融合的新技術，當然樂觀其成，也可能會很快採用」。核融合發電技術一旦研發成功，確實不會有高階核廢產出，也無運轉安全的疑慮，但此技術尚有能量產出效率不足的關鍵問題待突破，估計未來十年仍難以商轉發電。

平心而論，如果非核主張已是可以改變，政府現行的廢核政策何不立即做出調整？與其等待一個期程未知的技術，何不在現有核電機組延役及重啟之外，進一步考量真正可在十年內商轉的小型模組化反應器（ＳＭＲ）。ＳＭＲ不僅具備本質性安全且不會發生類似福島事故的特色，另有較高的建置地點選擇性、燃料使用效率高、用過燃料重量低的優點。已知的開發中個案有美國泰拉能源公司開發的Natrium反應器，以及Ｘ能源公司的Xe-100反應器，此二類型反應器預計商轉的時間均為二○三○年之前。

針對能源供給，我國面臨的棘手問題其實不少。一方面是缺電夢魘始終無法排除，除了再生能源開發進度落後且無法接受調度、燃煤發電必須於空汙季降載、燃氣發電量受限於天然氣接收站新建工程嚴重延宕，三者皆影響供電穩定；另一方面則是核電陸續停轉後，火力發電占比不斷上升，導致減碳成效不佳。缺電難題未解，民眾與企業都不放心；電力排碳不減，外銷產業勢必因碳費與碳稅課徵而喪失國際競爭力。

陳揆閃躲式的「很快採用核融合」回應，解決不了國內綠電明顯不足的問題，也無助於改善缺電。非核家園既然不再是鐵板一塊，政府何不立即順應國際潮流，除了再生能源，也將核電列入減碳的路徑規畫。唯有「核綠同行」，才是脫離目前能源供給困境的正解。