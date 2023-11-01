科技．人文聯合講座／氣候訴訟與股東行動新趨勢

對氣候異常帶來的災害，各國紛紛訂定政策，朝向綠色轉型經濟。許多積極的倡議團體也呼籲透過股東的力量監督，加速企業朝向淨零碳排的目標。

這就是「股東參與」的力量，意指積極的股東團體結合主流的機構投資人，形成要求企業內部轉型的強大驅動力。在公司召開年度股東大會時，行使股東權以要求企業經營者採取更積極的氣候行動，制定並執行短中長期的碳排放減量計畫，確保公司能積極實現因應氣候變遷的作為與目標。

二○二一年積極股東行動團體Engine No. 1是「關鍵少數」的好例子，雖僅持有埃克森美孚○點○二％的股份，但在埃克森美孚三大股東貝萊德、先鋒和道富等大型機構投資人力挺下，Engine No. 1竟能取得這家全美市值最高公司十二席董事的三席，得以驅動公司強化並落實綠色轉型。

除了參與股東會、行使投票權，即便未能在董事選舉取勝的積極股東團體，仍有另個選擇來發揮影響力—透過訴訟，要求高碳排公司經營階層做出改變。

今年二月，英國能源巨頭殼牌的積極股東ClientEarth，在法院提告殼牌公司的十一名董事，主張董事們未制定符合巴黎協定的能源轉型戰略，違反英國公司法規定的公司負責人職責。

ClientEarth的訴訟行動，得到持有殼牌超過一千二百萬股股份的機構投資者支持，認為殼牌淨零排放計畫缺乏「減少範疇３排放」中短期目標（範疇３排放就占了殼牌排放量九十％以上）。

其實，荷蘭法院早在二○二一年的訴訟案中，就下令殼牌將二○三○年排放量削減四十五％，但殼牌仍僅將排放量定為減少五％。在這件氣候訴訟案中，荷蘭海牙地方法院作出全球首例氣候訴訟行動的判決，認為殼牌「有義務採取『適當行動』來停止或預防氣候變化間接對人權造成的不利影響」，且範圍可延展到它的關係企業或價值鏈中其他的公司企業實體。

再進一步畫重點：荷蘭法院認為殼牌在消除或預防因範疇１、２和３的排放引起的嚴重氣候風險上，必須承擔「明顯最大努力的義務」。並敘明巴黎協定不但是「普遍認可和接受的標準」，亦是關於為減緩氣候變化造成影響所負義務的「未明文法」指標。在此觀點下，荷蘭法院認為殼牌二○三○年減排政策目標完全缺乏效力，不符合指標並違反減排義務。

從上述的股東行動和氣候訴訟案例，已可看出典範轉移的新趨勢：高碳排企業除了要遵守國內政府訂定的碳排放減量相關規範外，也要高度注意是否可滿足積極股東對企業「能否採取更高標準之減碳管理策略」的期待。

台灣於今年通過《氣候變遷因應法》後，高碳排企業的經營者不僅要留意相關法規政策的遵守，進行碳排查、繳納碳費，更要訂出符合氣候目標的短中長期減碳管理策略，才能避免「股東氣候行動」或氣候訴訟找上門。在已有前例可循之下，要更積極謹慎看待國際趨勢，將之納入重要的氣候決策考量。

（作者為中國文化大學永續創新學院院長）