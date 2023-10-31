學習猶太族群科技領導力

在台灣，「領導力」是一個具深度意涵卻又空泛的話題。從政客的自我吹噓、經管學者的潤飾，到科技研發與產業發展的自我感覺良好或邀功工具，好像「領導力」只是另類國家隊的全民運動。

最近以哈加薩走廊衝突，引發一波對猶太族群的研究與檢視。這個族群在商業、教育、媒體、經濟、資通訊與黑科技、人工智能、新興科技、學術研究、醫療、國防技術、諾獎得獎率等方面都取得了傲人的優勢。他們是怎麼做到的？

全球猶太族群約一千五百萬，占全球人口約○點二％，如何發展出獨特優勢仍是眾說紛紜，也許是宗教文化及教育，也許是生活的態度，也許是大環境所逼而產生的生活哲學。可以確定的是，猶太文化雖不可複製，但學習猶太族群在發展科技產業上的領導力卻是當務之急。

上周在北京講學時特別提到，中國人普遍富不過三代，但猶太族群幾乎都能延續十代以上，最大的關鍵在於：其領導力源自於「先見林再見樹」的系統思考與長線布局，而在強調教育、敬天畏人、尊敬宗教，加上家族文化的加持之下，絕少因為短期利益而放棄大局。

二戰結束以來，猶太族群在美國矽谷各類產業發光發紫者眾。拿高科技業來說，不論是Google、Meta、Amazon、OpenAI等，或是以硬體為主的Intel、Apple、Tesla等，幾乎全是猶太族群的天下。猶太族群主導的企業有一共同特點：建構系統性／策略性的Godzilla平台，並利用媒體廣為宣傳，棲身在矽谷，打著全球產業鏈分工的標準平台架構，形成特殊的全球分工結構。

雖然矽谷「重軟輕硬」的去工業化現象嚴重，但高科技系統及網路平台提供了無限槓桿優勢及全球分工格局，讓主導者享有巨大的操作空間，使得科技領導力及產業整合有發揮的空間，是現代科技領導力「強者恆强」精髓所在。

在猶太人主導的產業或科技發展進程中，外行人當道的機會非常有限。台灣創意無限常掛嘴上，但法匠當道，善辯、搞分化是其專長，台式零星／煙花式／綜藝式的科技發展，就是缺乏領導力的表現。

世界的科技發展正在快速的轉動，但台灣正陷入科技發展「國家隊」的虛無縹緲境界，特別是大內宣搞氫能、低軌衛星通訊、碳捕獲存儲再利用、精準醫療等。這些由歐美先進經營有成的產業，台商在外圍搞代工但無法進入系統整合的體系中，科技領導力難有發展的空間。

大陸科技實力在某些區塊已有領先全球的趨勢。台灣抄襲美國「去工業化」的心態不足取，但學習猶太族群的科技領導力卻是當務之急。產官學各界在思考產業轉型的當下，應跳脫戀屍矽谷，發展自身的領導力與前瞻視野。

模仿矽谷高科技創新，卻忽略族群文化的因素，這就是典型「戀屍矽谷」的迷思。事實上，複製猶太族群的優勢於兩岸產業互動過程中，並非不可能的任務。希望檯面上的三位參選人能放棄不必要的意識形態，為台灣科技創新與領導力創造另一個奇蹟。