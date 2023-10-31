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合理標線 杜絕檢舉浮濫

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）
臨停等待超過3分鐘就屬違規停車。記者周嘉茹／翻攝
臨停等待超過3分鐘就屬違規停車。記者周嘉茹／翻攝

交通部自今年六月卅日開放民眾檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停，且違規記點加嚴；職業駕駛人因擔心影響生計而抗議交通部之政策，也引起社會關注。

違規受罰，天經地義，開放民眾檢舉，以補警力不足，也是解決問題的輔助措施，但交通標線不當，並無法真正解決違規臨停。

交通主管機關應檢討道路設計、臨時停車空間的需求配置，及紅線禁止停車標線浮濫畫設問題，才能正本清源，改善行人通行環境與改善交通秩序。

至於檢舉案件爆量，是因禁止臨停之紅實線畫設過於浮濫；而地方政府會把紅實線「畫好畫滿」，是因為黃實線於晚上八點以後，至次日早上七點開放合法停車，已無法規範停車秩序，也造成一種標線，白天與晚上卻有不同規範效力之問題。

因此，建議應把交通部與內政部會銜之《道路交通標誌標線號誌設置規則》第一六八條第四項「黃實線開放夜間合法停車」的規定刪除，並請地方政府就行政專業，以因地制宜之事實需求，全面檢討紅實線畫設浮濫的問題。

亦即，在重要路段會妨害交通之處，如在設有彎道、險坡、狹路標誌路段、槽化線、交通島或消防栓、十字路口或轉彎區等畫紅實線，用以禁止臨時停車，其他路段則改畫黃實線，以便利民眾上、下車臨時停車所需，才能杜絕檢舉氾濫之亂象。

上述法規修改之後，主管機關即以可臨時停車之黃實線，取代部分不影響交通之路段上的紅線禁止停車標線；黃實線僅提供三分鐘有臨時停車必要之車輛，職業駕駛人送貨或乘客上、下車即無違規臨停問題，浮濫檢舉將消失於無形，職業駕駛人之民怨也可一併解決。

再者，如夜間有停車需求之地區，因黃實線取消夜間可停車時段之規定而受影響，則可依地區需求，選擇部分於夜間行車量較少之路段，畫設「時段性禁止停車」之停車格，即可將停車與檢舉浮濫完全改善，可謂一石二鳥之計。

因此，為有效杜絕違規停車及違停檢舉與記點新制所造成之民怨，刪除《道路交通標誌標線號誌設置規則》第一六八條第四項，即屬刻不容緩。

地方主管機關應通盤檢討以黃實線取代紅實線的路段，將標線做符合比例的合理規畫，即使開放檢舉違停也不會產生浮濫檢舉，有嚴重影響交通之路段再落實科技執法，將能有助於交通平權之實現。

標誌 主管 交通部

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