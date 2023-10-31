道路設計不當 官逼民反

違停記點新制，看似立意良善保護行人安全的措施，卻引起職業駕駛的強烈反彈，除找民代申訴，甚至預告將發動百輛計程車包圍交通部抗議。然而對支持交通改革者而言，交通違規就是不對在先，若不嚴懲違規者，對於守法者而言不公平。

二方觀點激戰，看似都有理，但問題的癥結點究竟出在哪裡呢？

台灣的街道設計隨意到完全沒有邏輯可言，此類無邏輯又可分為二類：公共設施設置標準不一、步行空間私有化。

首先，公共設施例如路緣石、植栽、路燈、車阻設置標準不一，同樣一個城市中，路緣石有各種不同的高度；有些地方為了方便汽機車進出，直接設置為斜坡狀，也有些地方路緣石高度達到卅公分以上，停車在路邊打開車門會直接碰撞路緣石。步行空間的私有化，指新開發建案的人行道或開放空間，完全交由私部門規畫設計，造成本來應該連續的人行動線，被建案的土地範圍分割為一段段不同的退縮距離、地磚材質、植栽種類和洩水坡度，此種情況在重劃區的步行空間更是明顯。

筆者曾於八月十八日投書民意論壇筆者曾於八月十八日投書民意論壇，提出五點街道設計的建言，包括「確認行人優先」，街道設計同時要考量卸貨貨車或攤販等提供城市服務者；「建立街道層級和標準化設計規範」，應設置有強制效力的細緻街道設計規範；「科學化分析及重新規畫街道」，在街道分析的過程應重視科學和事實、減少直覺和常識；「街道設計納入都市計畫通盤檢討重點之一」，街道設計之統籌可由都市計畫委員把關；最後，「停止步行空間私有化，設置實體人行道」，地方政府要勇於擔起設置連續人行道的責任，不能將公共利益事項全部交由私部門規畫設置。

回歸此次違停記點新制的爭議，不論中央與地方政府應先反求諸己：街道設計是否已健全？街道設計的計程車停等空間及貨車卸貨空間是否已完備？政策是否已充分與利害關係人溝通？如果上述事項皆已完備，取締和開罰才是正當的手段。如果不設置充足、分布合理的卸貨和計程車停等空間，卻又要雷厲風行的執法，不是要官逼民反嗎？

現今台灣的街道設計考量不周，未能有效運用道路空間，造成行人、自行車、汽機車、計程車和卸貨車輛互相對立且沒有贏家，然而政府卻要嚴厲取締交通違規；這就像進到露天垃圾場，卻嚴厲禁止隨意亂丟垃圾，豈不怪哉？