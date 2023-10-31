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科技．人文聯合講座／被忽視的城市邊陲生命力

聯合報／ 郭瓊瑩
全球最大的貧民窟Kibera係奈洛比都市地理邊陲，也是社經邊陲，但卻有多彩的生存生命力。郭瓊瑩／攝。
全球最大的貧民窟Kibera係奈洛比都市地理邊陲，也是社經邊陲，但卻有多彩的生存生命力。郭瓊瑩／攝。

城市邊陲在規畫術語上可稱之為Edge City或City Edge，它自有其空間範疇之社經文化界定。惟在現實社會中，當我們已習慣於「城市中心論」之價值觀時，那些發生在城市邊陲的人事物則極易被忽視，甚而被歧視。

剛自肯亞奈洛比開會回來，這些年來之發展其已有相當現代化之CBD（城市商業中心），但咫尺之隔即有全球最大之貧民窟Kibera，該區兩平方公里內住有近兩百萬人。當然，用已開發國家的視角來看，這些人怎麼可能如此生活？如何與天地同生？當深入生活社區，卻發現不同的社經生命體，其實自有其求生維生之道及與天地共存之韌性。

即使是「貧民窟」，但卻仍有旺盛生存生命力，其充分顯現在社區之環境色彩上。郭瓊瑩／攝
即使是「貧民窟」，但卻仍有旺盛生存生命力，其充分顯現在社區之環境色彩上。郭瓊瑩／攝

綜觀全球十大貧民窟，其生命力其實高於今日台北車站周邊之「都市遊民生活圈」。畢竟這些貧民仍賣力用心地求生存掙生活，而非等待救濟。而就今日之大環境圈來看，無論首都或偏鄉都會發現在都市邊陲紋理中之些許「冷點」，它們確實存在於不同社經階層中。

台灣早已是個相當具包容性的社會，即使有明確的都市計畫使用分區，卻未曾出現如西方社會之階層分野。也因此，在各大都會區中，仍依舊可見不同社經階層共生之實況。惟雖是共生共存，但是否共「榮」共「友」，則仍有相當之斷層。正如奈洛比一條道路相隔為高級區，另一邊則為平民乃至貧民區。

社子島有淡水河流域發展之豐富人文歷史，惟因防洪因素今日成為都市邊陲，其未來再發展似應有更大之與水共生想像空間。郭瓊瑩／攝
社子島有淡水河流域發展之豐富人文歷史，惟因防洪因素今日成為都市邊陲，其未來再發展似應有更大之與水共生想像空間。郭瓊瑩／攝

在首都台北，雖未有所謂貧民窟，但夾雜在舊市區紋理中之老社群，當無能力被「都更」時，其生活空間狀態的確宛如「貧民窟」，各種現代化公共設施均未能接軌。

在大台北的都會區邊陲南勢角地區卻蘊藏了豐富多元的移民文化，宛若異國邦城，充滿人情味。郭瓊瑩／攝
在大台北的都會區邊陲南勢角地區卻蘊藏了豐富多元的移民文化，宛若異國邦城，充滿人情味。郭瓊瑩／攝

除實質的基礎公共建設外，現實仍存在著因地理政治因素，許多昔時之眷村、移民、移工之僑民生活圈，如新北市中和區的華新街，這裡匯集了來自各地之僑民（緬甸／馬來西亞／雲南／越南／印尼…），宛若異國邦城。

在大台北的都會區邊陲南勢角地區卻蘊藏了豐富多元的移民文化，宛若異國邦城，充滿人情味。郭瓊瑩／攝
在大台北的都會區邊陲南勢角地區卻蘊藏了豐富多元的移民文化，宛若異國邦城，充滿人情味。郭瓊瑩／攝

該區相對於市中心確為城市地理上之邊陲，惟一步入社區卻發現即便短短幾條街，幾乎每個店面都是一個遷徙、生存、生根、轉型再生的「故事」。每一位接觸過的人幾乎都是其人或其父母遷徙移民駐居之生活寫真，也是其生命歷程膠囊，令人有時空凍結之錯覺。而在聽不懂的方言中，卻見其過去生活史之再現，悠然、自在、和善、熱情…即使同為「移民」後代的我們，似已有世代隔閡之感。

頃見今日之氣候移民、戰火難民，以及社經移民，這世界的移民景觀刻正快轉中。據統計，全台已有卅萬移工／民，而其下一代亦已逐漸成長成年，是否亦得以被認同或有管道優先進入台灣的教育體制中？看到來台第一代之東南亞移民，似乎也看到了華人移民在歐美之影子。台灣位處特殊的地緣政治區位，我們是否應有責任讓這些邊陲社區的移民後代得以真正融入我們的社會，成為平等、共生、共存的大家庭？（作者為中國文化大學景觀學系主任）

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