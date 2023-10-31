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當個合理傻瓜 藍白勿陷囚徒困境

聯合報／ 伍豪／文史工作者（高雄市）
為了促進「藍白合作」，國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席柯文哲（左）30日閉門會，然而不論會後的四點結論或記者會，雙方都暗藏機鋒。記者林伯東／攝影
為了促進「藍白合作」，國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席柯文哲（左）30日閉門會，然而不論會後的四點結論或記者會，雙方都暗藏機鋒。記者林伯東／攝影

藍白合話題持續延燒，雖然昨天國民黨與民眾黨舉行政黨協商會議，會後共同發表四點聲明，唯只聚焦理念、政見、立委，並未觸及總統人選方案。藍白合作談判曲折拖延，讓支持者猶如霧裡看花，焦急不已。這場合則兩利、分則兩害的「非零和遊戲」，卻因雙方堅持追求自己政黨的最大利益，讓這場政黨合作恐陷入賽局理論中的經典案例「囚徒困境」。如雙方持續為私利僵持不下，最終可能全盤皆輸，讓民進黨繼續一黨獨大，甚至恐把台灣推向戰火的邊緣，故兩邊主談者不得不慎。

「囚徒困境」大意是：有兩個涉及同一案件的嫌疑犯被單獨監禁，檢察官給他們的條件是：其一，如果你招供，另一個不招供，那你可立即釋放，你的同夥則要坐牢十年；反之，就是他逍遙自在，你坐牢十年。其二，都招供，那兩個都坐牢五年。其三，都不招供，那釐清無其他犯罪證據後，最多關押半年後釋放。在此情況下，假設兩個犯人有互信基礎，他們的最佳策略應是都不招供，以獲取半年後釋放。然因人性自私的天性，兩個囚徒都會掉入檢察官的陷阱，最終都選擇認罪。

套用上開理論，把兩個囚犯改成藍白兩黨，他們的選項由「認罪」、「不認罪」改為「退讓」、「不退讓」；理論上，基於爭取自己最大利益天性，兩黨最終必定無法退讓，反使綠營坐享漁翁之利。

日本經濟學家川西諭在所著《所有問題都是一場賽局》一書，對於「囚徒困境」提出以下解方，藍白主政者或可參考，以免感情用事，做出損人不利己的決定：

一、跳脫個人迷思，將思考格局拉高至整個賽局結構。二、把對手意向及時間因素納入，採動態式擴散賽局思考。三、利用「賽局樹」、「反向歸納」（排除最不利行為選項）等思考工具，找出最適當的因應策略。四、將各種情境對兩方造成的利弊予以量化，以利比對找出對整體最大利益的「納許均衡」（指任一參賽者，單方面均無誘因偏離此均衡）。

此外，川西諭強調，他認為「賽局理論」重點不是在如何贏過對方，而是要當個「合理的傻瓜」，努力創造雙贏，才能獲得安定、永續的利益。

比起經濟議題，政治顯得更複雜、更不理性，也更難以量化，所以經濟模式或許難以直接套用並解決藍白合作的爭議。惟經濟學者對人性探討所提出的建言，包含「拉高思考格局」、「聚焦整體利益最大化」或「當個合理的傻瓜共創雙贏」等，都是值得在野黨參考的。希望藍白兩黨能以更大的格局避免陷入「囚徒困境」，進而創造政黨輪替，以為台灣民眾謀取更大福祉。

國民黨 日本

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