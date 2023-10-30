科技．人文聯合講座／政黨的結婚觀

最近媒體最熱門的話題應該是政治上的「結婚說」，兩個政黨在選舉前為了獲勝，大談結婚觀。這門政治婚事，一方想確認結婚對象，一方有被逼婚的感覺。這些年來，兩性、第三性受到更多元理解，如此辛辣話題出自於兩位老男人，倒是令人瞠目結舌。

其實，與其說「結婚」二字，漢字裡面「婚姻」更有實質意義。因為結婚只是說明締結連理的雙方關係，不似婚姻兩字更為深刻。婚姻涉及複雜關係，包括結婚後的財產分配、子女生養、財產繼承，還有兩個家族從此成為法律上認定的親屬關係，涉及情感認同、權利與義務等關係。

「婚」從女部，「婚」古字同「昏」，指女性婚嫁，姻則指婿方。遠古有搶婚習俗，大多發生於夜晚，強取為妻，往後婚禮大多在晚上舉行，肇端於此。今日工商業社會，結婚儀式有中午也有夜晚。古代一夫多妻，迎娶正室，儀禮莊重，側室則從簡。古人慎婚，有六聘之禮，分別為納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎，首先執雁以為采，古人認為雁為候鳥，知時守信，故大禮為玉帛，小禮則執雁。雁也常為士大夫見面禮，亦稱摯、贄。今日婚姻多為自由戀愛，古人聯姻則徵信以守禮。

日本這個國家誕生於一段浪漫的神話故事。男神伊邪那岐與女神伊邪那美降落在淤能碁呂島，男神與女神相約，「我們繞著天之御柱結婚吧！您從右繞，我從左繞，隨後男女相逢。」國家起源，出自繞柱的邂逅，婚姻而繁衍後代。

史學之父希羅多德（Herodotus）在《歷史》中提到，兩河流域有神殿的聖娼傳統，古希臘神殿相因襲。古希臘羅馬社會只有自由公民才有結婚權利，其餘女性皆無，何況奴隸或者聖娼。西洋婚姻儀式在古代天主教世界，被視為聖事（sacramentum），與聖洗、堅振、聖體、和好、膏油、聖秩與同被列為七大聖事，婚姻是教徒信仰中的大事。新人在神父見證下舉行神聖儀式，發誓彼此相愛扶持。中世紀以後，經歷文藝復興，主權國家成立，婚姻關係由世俗的國家律法所保護與維繫。二十餘年前在法國留學時，出席一場美術展覽，女畫家介紹她一旁的男士為cohabitant，法文意思是「同居者」。在法國同居也有一定法律保障，男女身分為未婚（celibataire）、結婚（marié(e)），此外則有寡婦（veuve）。一九九九年開始又有一種「民事連帶契約」（Pacte Civil de Solidarité），介於結婚與同居之間，一方提出離異即能成立。

清領台灣初期，嚴禁男子攜眷來台，被稱「羅漢腳」，多滋事擾民。婚姻關係除人口繁衍的生物學觀點之外，還能維繫社會穩定，隨著社會價值觀逐漸多元，男女、第三性依據律法、禮俗、價值觀、宗教信念而維繫的婚姻關係。近代以來普遍認為婚姻基礎為「愛」，或許加上古代婚姻的「信」，才是維繫關係的穩定要件。市井小民期許婚姻能白頭偕老，兩千多年前古人就說「瑣瑣姻亞，則無膴仕」（《詩經．節南山》），意思是說，牽牽扯扯的裙帶關係，無法委以重任，居高位者的婚姻關係更須自持。政黨之間的聯婚，當以信為始，豈能無信於民！（作者為亞洲大學現代美術館館長）