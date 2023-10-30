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打詐宣傳 不如培養防詐意識

聯合報／ 范振家／博士候選人（高雄市）
台中市林姓電玩店業者與旗下業務，涉嫌利用無卡分期向學子行詐，檢警拘提二人到案，查扣涉案手機、合約等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓電玩店業者與旗下業務，涉嫌利用無卡分期向學子行詐，檢警拘提二人到案，查扣涉案手機、合約等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

近日，震驚社會的「無卡分期」詐騙案件在中部地區大學園區浮出水面，數百名大學生深受其害。這不僅是一個警鐘，提醒我們所認為老哏傳統的詐騙手法仍舊存在，而且更凸顯了年輕一代在面對詐騙時的無助，與政府和教育體系在防詐意識及認知教育上的不足。

「無卡分期」詐騙案的犯罪手法並非新型詐騙模式，而是一種較為傳統的「買空賣空」類型的詐騙。犯罪者運用「上線拉下線」創造一種假象，讓受害者誤以為能通過簡單的手續獲得利益。這種基於不實承諾的欺詐模式也稱為「龐氏騙局」，雖不是新型詐騙手法，但仍有許多大學生被騙取金錢甚至背負債務。

大學生普遍缺乏社會經驗和金融知識，他們平日在人際溝通上很流暢地運用操作各類資訊平台，但在現實的日常生活仍缺乏資訊辨識能力，對金融交易流程、法律常識等方面的基礎認知亦不足，使他們成為詐騙犯罪的理想目標，容易被詐騙分子利用。例如，對於「未滿廿歲不會通知家長」的承諾和所謂的「免責條款」，被害學生並不了解這些都是無效的法律承諾。本案同時利用了學生們想賺外快的心理，及對同儕的盲目信任，甚至將另一位同學拉進被害圈，最後導致他們在不明就裡情況下簽訂了具有法律效力的合約，同時也背上了沉重的債務。

當前的教育體系似乎無法充分應對學生遭詐騙威脅，學生缺乏基本的法律知識，例如金融合約的簽訂、免責條款的效力，以及成年人的法律地位等，對於財務責任和金融交易的認知也非常有限，這種缺口使他們容易受騙，還可能對他們的未來造成長期負面影響。

面對新舊詐騙手法的雙重威脅，行政院推出了以「識詐」為方向的宣傳活動，強調最新的網路詐騙方式，但傳統的詐騙手法依然沒有消失。政府這種偏向性的宣導，使得公眾尤其是年輕人，對傳統詐騙手法的警覺性降低；他們可能誤認為只有新型詐騙才是威脅，而忽視了那些同樣具有威脅性的傳統詐騙手法。

政府打詐，應以「培養防詐意識認知」替代「宣導詐騙手法資訊」。對於目前政府以「識詐」為防制詐騙工作重點，筆者建議應以兩階段目標為重點。短期目標，通過廣泛且密集的宣導活動來觸及所有民眾，更應該關注「廣度」和「深度」的成效，避免同溫層資訊傳遞的限制；長期目標，藉深入的教育模式和內化機制，在各級學校制定相關必修學程，培養學生自我保護能力，強化金融知識和詐騙防範意識。培養防詐意識與認知能力，就如同讓人對詐騙病毒產生免疫力，如此「人性始終抵抗不了詐騙」將不會成為你我的魔咒。

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