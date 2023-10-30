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鼓勵讀博班 要讓學生看到前景

聯合報／ 林志忠／陽明交通大學電子物理系退休教授（新竹市）
根據各校註冊組網站公開資料統計，比較台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學、陽明大學等頂大，從2012年至2022年這10年前後的博士班人數，竟然減少了28%。圖／聯合報系資料照片
根據各校註冊組網站公開資料統計，比較台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學、陽明大學等頂大，從2012年至2022年這10年前後的博士班人數，竟然減少了28%。圖／聯合報系資料照片

國內博士班教育早已七零八落，最近教育部也急了，於是推出救急方案，企圖以每月數萬元作為博士生工作費或獎勵金，鼓勵研究生就讀博士班。姑且不論這項做法難以起太大作用（因學生看不到畢業後的前景），目前零落的博士班教育面臨以下的嚴峻問題與後果：

一、獨學無友、孤陋寡聞的缺憾。博士生在一個博士班人數有限的學術環境裡學習，難以培養視野與建立學門知識廣度。缺少同儕間的切磋，將陷於「獨學而無友，則孤陋而寡聞」的窘境。這是國內博士班教育困境很難以言喻的一點。一個在學博士生若只與論文指導教授有深入討論，而無其他博士生同儕間的親切交流，將缺乏激勵作用，並欠缺可能帶給彼此的生活調劑及爾後事業上的相互扶持。

二、在缺乏博士生的環境裡，難以培養優質的碩士生。一個研究團隊有經驗豐富的博士生（和博士後研究員），方能對碩士生提供有意義的建議、經驗及密切專業指導，碩士生才有機會獲得紮實訓練。而在一個只有碩士生的團隊裡，可能淪為經驗稀疏的碩二生帶領茫然的碩一生，兩者半斤八兩，甚至不知（實驗）為何做對／做錯了，遑論磨礪專業技能？目前（資通訊）產業界覺得碩士生還堪用，是因為他們很可能是由「殘留」的博士生訓練出來的，仍有一定水準。等實驗室再無博士生帶領碩士生時，產業界就會面臨可怕人才衝擊。

三、前景明朗才能激發學生攻讀博士。要激勵學生就讀博班，需讓學生看得到就業前景，而不只是強調在學期間的每月幾萬元補助（讓博士生生活無虞當然必要）。博士畢業生大多數將走向產業界，少數走向學術界。因此，教學和研究的環境及待遇，無疑是對追求知識和創新技術有熱忱的學生最重要的考量。所以，高教環境與體制至關重要。

產業界宜有藍圖說明，擁有博士學位和只有碩士學位者，工作十至十五年之後，在公司的發展落差／天花板在哪裡？同時，公司欲進一步提升時，將面臨哪些挑戰亟需藉助博士級研發人員的領銜投注。

要鼓勵學生就讀博士班，除解決讀博期間的生活負擔之外，更重要的是要讓學生看得到畢業後的事業發展前景。

團隊 高教

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