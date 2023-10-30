擴大遠距醫療 健保未跟進

衛福部去年十一月預告修正「通訊診察治療辦法」，除原先偏遠地區病患與特殊例外狀況外，更擴大服務對象，將慢性病患長期用藥照護、疾病末期照護以及行動不便照護，如失能或身心障礙者亦納入。此外，未來都會地區一般住宅與長照服務機構皆可執行遠距醫療。目前醫界討論多集中在一旦大幅開放，未來基層診所是否會因衝擊而造成分級轉診制度的破壞。

未來遠距醫療的適用範圍雖擴大，但並非所有患者皆得享有健保給付。依二○二○年十二月施行的「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，其適用地區仍限定於山地離島地區，並且執行遠端醫療的在地端基層診所與遠距端醫療院所科別，皆設有限制。未來「通訊診察治療辦法」雖然開放都會地區居家照護或機構照護之失能高齡人口使用遠距醫療服務，但這類病患卻無法享有健保給付。

可以想見，都會地區經濟能力較高的高齡人口，因醫療資源充足，將欠缺自費使用遠距醫療服務的誘因，而都會經濟弱勢之高齡人口，卻因遠距醫療未納入健保而無力使用該服務。若希望讓更多人使用遠距醫療服務，健保給付問題亦應一併檢討，才不會喪失運用遠距醫療照顧更多高齡人口的美意。