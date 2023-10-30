談談打打 聯合政府 藍準備好了嗎

開春以來，面臨二○二四總統大選，各黨派無不卯足全力，奮力拚搏。其中最戲劇性的發展，無疑就是國民黨主席朱立倫在三月就擘畫出的天下三分戰略：「藍白綠的分合，將決定二○二四台灣的政治版圖」。雖然朱立倫的三階段整合論在實際過程中並未按照其所設想步驟發展，但過去半年來的選情走向基本符合這個規畫。

國民黨一開始設想自己處於弱勢，採以虛待實的哀兵戰術，步步為營，打團隊戰；在剩下的日子裡，國民黨應繼續以事緩則圓的原則掌握局勢，見招拆招，低姿態、少犯錯，一方面等待對手自亂陣腳，一方面不斷累積小勝，爭取非綠選民支持的極大化，如此最後的勝利仍然可期。

反觀柯文哲的民眾黨，由於持續具有穩定百分之廿的民調利基，因此柯心高氣傲，過度輕視國民黨，頻頻出言無狀，在侯友宜敦厚謙讓的回應下，社會大眾開始產生對侯的同情與尊敬。由此藍白氣勢開始逆轉，柯虛張聲勢、聲東擊西製造出來的虛胖開始露出原形。得民心者得天下，國民黨與藍營皆應了解這個意義。侯友宜要帶領的不只是藍營選民，而是所有的台灣人民。民主制度有競爭，然勝出者代表全民的安危與榮枯。民進黨執政最大失誤之處，在於只代表綠營支持者的權益。

柯文哲一向對毛澤東打天下的氣勢與方法甚為佩服，他所提出的「聯合政府」，正如毛澤東在抗日戰爭結束後對國民黨提出的統戰策略。此後打打談談，談談打打，國民黨最後全線潰敗。國民黨如今在自己選票可能不足的估計下，針對柯所提「聯合政府」及其談談打打的做法，除應謹慎應對外，確實需讓出部分實際政治權益，以滿足民眾黨的需求，團結其多數的年輕支持者。

另外，不論聯合政府也好、政黨聯盟也罷，國民黨與民眾黨嘗試在政治上結盟，需逐步釐清其中的機會與問題，不能只為了一時勝選徒喊口號。就是贏得了選舉，執政過程中必然產生現在還無法看到的不少磨合問題，將減低執政成效，由是民進黨於二○二八年東山再起，不是不可能。而若依目前態勢估計，彼時習近平進入第四任期，兩岸關係將面臨更嚴峻的挑戰。因此目前藍白進行合作協商，除為了結合選票以勝選，還需考慮到如何建立機制，使勝選後的聯合執政得以順利進行。