年改得過且過 不值得信賴

執政黨總統參選人就國策願景稱「選的是下一任四年，不是未來十年」，遭大學生批評是「得過且過」，揭櫫民進黨執政無法確保國家長治久安；包括當初信誓旦旦稱不改革會破產的軍公教年改又將提早破產，以及對勞保改革的承諾。在野黨總統參選人定要撥亂反正，方能博得選民青睞。

民進黨執政後推動年金改革，宣示以「健全年金財務，促進制度永續」、「確保老年生活，經濟安全無虞」、「兼顧職業衡平，實現世代互助」為目標。然而，今年總統蔡英文國慶演說稱：「還沒走完年金改革的最後一哩路」，並稱「下一階段勞保財務的改革」還要凝聚共識；面對預估二○二六年即將破產的勞保，曾揚言掉了烏紗帽都要改革的勞動部長許銘春，上周在立法院的專案報告不僅呼應總統說詞，更坦白年底前沒有辦法提出改革方向。

二○一六年推動的軍公教年金改革，使得軍公教同仁先遭受不少的社會輿論批判，年改通過後，諸多不合法理的改革措施再使得軍公教人員的退休金遭到大幅扣減，蔡總統更曾宣示「年金破產」將成為歷史名詞。但始終面臨破產在即的勞保卻仍未改革，如何達到「兼顧職業衡平，實現世代互助」？蔡總統這樣的宣示，讓軍公教同仁仍感到國家實質歧視，更無體系間的正義可言。

報載今年七月公務人員退撫儲金新制上路，舊有退撫基金預計到民國一三五年就會用罄，政府仍將分年撥補避免斷流。銓敘部官員坦言「目前還沒辦法達到當時年改最理想的預估目標」，也就是「維持一個世代基金不用罄」。而新年度關於社會保險基金不足的問題，相較於勞保撥補金額創新高達一千三百億元，退撫基金撥補卻僅編列一百億元，看不到執政黨有健全退撫年金財務的能力及意願。

我國的消費者物價指數（ＣＰＩ）計算不列入房價，近兩年來的漲幅已超過二％，造成國人的實質薪資變成負的，受薪階級都已經過得很辛苦，更遑論退休的軍公教人員，退休所得替代率仍要每年調降一點五％，要如何面對沒有希望、只有絕望的未來？受到通膨影響，軍公教及勞工皆走向「均貧」，還加深了社會對立。

軍公教年改實施的結果，包括：取消優惠存款、調降所得替代率、退休金計算基準修正為最後在職十五年平均俸額等，不僅導致公務員士氣及行政品質下降等問題，也嚴重影響公務員人才培養，教師亦然；公教人員延後退休比例逐漸提高，更反映對退休後經濟保障之不安，造成「老的想退不敢退」、「新的要補進不來」的社會問題。

民進黨年改淡化政府贍養責任，忽視了憲法對公教人員之最終職務的適當照顧，而非僅是最低限度之生活保障。尤其司法院釋字第五九六號解釋提及：「公務人員與勞工之工作性質、權利義務關係不同，國家對勞工與公務人員退休生活所為之保護，方法上自亦未盡相同，公務人員退休法暨公教人員保險法中關於『養老給付』之規定等，係國家為履行憲法保障公務人員之退休生活而設。」大法官指出勞工與公務員不同，制度設計也有不同，此波年改把公教和其他職業幾乎等量齊觀，已嚴重影響公務員士氣與退休制度之健全性。

企盼在野黨總統參選人，至少能先停止所得替代率繼續調降到六十％的規定（若能停在一一三年，則服務卅五年的退休公教人員替代率可維持在六十七點五％），並徹底考量通貨膨脹、職業衡平、國際及社會情勢，在符合憲法法理原則的前提下，使全體國民在年金制度中能獲得平等的關懷與尊重。