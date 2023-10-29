星期透視／陸對台新增「繁榮與衰退」選擇

二○二四年一月與十一月台、美的大選，不論選舉結果如何，都將會牽動兩岸關係與地緣政治的變動。台灣自一九九六年開始已舉行過七次總統直選，以往台灣大選前夕，中共經常對台「文攻」與「武嚇」，以展現對內交代、對外宣示與對台警示，意圖讓台灣選民感受到投票攸關台海可能走向「戰爭」與「和平」的道路選擇。

此次的大選由於尚未正式登記也離最後衝刺仍有間距，是以，目前雖然中共已經開始透過文攻與武嚇方式進行，但與往年台灣大選前夕相較，今年的文攻、武嚇已呈現若干的不同。

例如，二○一六年蔡英文總統在競選期間與當選後，中共涉台官員從未直接點名批判蔡英文，但在今年八月十九日中共卻以「中央台辦負責人」的高規格名義，遠較今年四月蔡總統過境美國會晤麥卡錫的「中央台辦發言人」層級高，措辭強烈的直接點名批判賴清德副總統，並使用「賴恬不知恥『倚美謀獨』」的情緒性字句。是以，未來中共在文攻層級上是否進一步升高力度，殊值關注。

在武嚇上，在二○二○年九月美國國務次卿柯拉克訪台前中共軍機甚少越過北、中的台海中線，但在二○二二年八月裴洛西訪台後，共機、艦跨越台海中線，逼近甚而進入台灣二十四海浬的鄰接區也逐漸成為新常態。未來是否會進一步的對台軍事施壓，也殊值關注。

相較於過去七次大選，此次在大選前最大的不同，在於開始動用對台經貿手段。自一九九五年一月三十日江澤民在「江八點」的第五點提出「不以政治分歧去影響、干擾兩岸經濟合作」後，中共從未在七次大選前夕對台動用經濟手段。雖然在二○○四年五月底中共曾針對「綠色台商」許文龍進行批判與制裁，二○一六年十二月也針對在陸的「海霸王」進行標示不符開罰，但這些都是所謂的「綠色台商」，且都是在大選後才進行。

然自二○二一年三月大陸開始針對鳳梨因檢疫限制進口，九月擴大到蓮霧、釋迦等，十一月份更針對遠東集團在陸違反環保法規開罰，一般認為遠東集團絕非「綠色台商」，但它對於政黨與政治人物政治獻金多，且綠多於藍，也被視為「綠色金主」。北京藉此作為讓在陸投資的台商今後在政治獻金上需有「正確認識」與「警惕作用」。

日前大陸針對投資、就業、出口等都第一名的富士康在四省進行稅務與土地使用調查，自然讓外界聯想這跟郭台銘堅持參選加大非綠整合難度，又對中共開嗆「Yes! Do It!」有關，也跟美國短短十四天完成賴佩霞國籍放棄的美中變相介選博弈、更跟北京可藉此凸顯台商在政治獻金上千萬不能「吃飯砸鍋」有關。

除了農漁產品與個別企業外，今年另一值得關注厥為陸方自今年四月十二日宣布對台灣啟動二五○九項貿易調查，預計即將在明年一月十二日前宣布調查結果。陸方認定的貿易壁壘，事實上自二○○二年台灣加入WTO迄今已存在二十一年，卻選擇在台灣大選前調查並公布，自然有其政治考量。是以，此次大選，中共相較以往除了「戰爭與和平」訴求外，也透過經貿手段新增「繁榮與衰退」的道路選擇。是否奏效或適得其反？最終仍然取決於台灣民眾的決定。（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）