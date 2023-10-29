名家縱論／評賴清德第二次能源轉型政見

民進黨總統參選人賴清德十九日提出其第二次能源轉型政見，將在蔡總統的執政基礎及供電穩定前提下，推動發展多元綠能、深度節能、強韌電網、電力去碳化等政策。本文將指出在蔡總統的執政基礎上，穩定供電的前提並不存在，賴所提政策也大多難以落實。

供電無虞的定義為系統備轉容量率十％、備用容量率十五％以上。但根據政府今年六月二十一日公布的電力資源供需資料，今年及明年的備轉容量率分別為四點五％及五點二％，為台電供電警戒的橘燈（六％以下），顯非穩定供電。政府預測二○二五至二九年備轉容量率將介於十％至十七％，是假設所有規畫興建的電力機組都如期完工，但許多工程嚴重落後。

第三天然氣接收站預計於二○二五年六月營運供氣，受燃料限制影響，二○二四年表定的淨尖峰能力將減少二百○三萬瓩。協和四接環評六年尚未通過，需調低二○二七至二九年淨尖峰供電能力。台中五接環評也六年未過，將影響二○二五至二九年的淨尖峰供電能力。台電採購民營發電有進度落後與尚未招標問題，也將減少二○二六至二九年供電。預估二○二四到二九年間夜間備用容量率將介於負五點七％及三點七％之間，台灣長期供電將嚴重短缺。

賴說二○二二年綠能發電量比一六年成長六點五倍，但根據能源局資料，去年再生能源發電量只比二○一六年增加八十七％。去年再生能源占比為八點三％，與二○二五年再生能源占比將達二十％的目標尚有近十二％的差距，達標的可能性甚低。

多元綠能方面，發展氫能目前尚無純燃氫鍋爐，最樂觀的技術突破估計是二○三八年後。洋流發電可行技術的出現更為遙遠。地熱發展，國際上成功的例子多為火山型地熱，台灣尚無合適場域。因此所謂多元綠能發展，特別是在二○三○年以前，仍以風能及太陽光電為主。但如前述，綠能占比二○二五甚至二六年都達不到二十％，二○三○年達到賴的三十％目標難度很高。

賴清德的政見規畫二○三○年電源配比：多元綠能占三十％，燃煤二十％，燃氣五十％。但如前所述多元綠能及燃氣均難達標，將有缺電之虞。

分散式的智慧型電網及精進調度模式，主要配合綠能發展，但無法解決北部因非核政策造成的嚴重缺電，需仰賴南電北送。屆時，中北輸電幹線只要有任一電塔倒塌，北部甚至全國可能會大停電。

深度節能是政見中的少數的亮點。但除非改變執政黨一貫的能源價格補貼政策，深度節能目標將因缺少節能經濟誘因而落空。

解決上述能源困局，落實二○一八年以核養綠公投是最好解方。核廢料三、四十年內可用乾式儲存處理技術，這是世界上三十二個擁核國家的主要處理方式。最終處置，芬蘭、瑞典、英國、法國及瑞士也能處理。台灣可以無人外島或透過境外合作以無人區為處理場所，絕非蔡政府所說的核廢料無法處理。三十二個擁有核電廠國家除我國及德國要廢核之外，仍將持續擁核，廢核絕非世界潮流。

賴曾有「核電機組維持緊急使用效能以備不時之需」之說，讓人有所期待。但據他的政見，核能仍非選項。

賴是目前民調支持度最高的總統參選人，希望他能提出可兼顧零碳與穩定供電的全新能源政策。（作者為中央大學管理講座教授）