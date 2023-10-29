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青年票為何鏽？ 民進黨應捫心自問

聯合報／ 賴彥丞／地方政府青年諮詢委員（新竹市）
民進黨總統參選人賴清德日前在中山大學舉辦「國家希望工程-賴清德的教育及青年願景」演講，面對現場有女同學提問，如何解決民進黨層出不窮的貪汙問題？賴清德當時反問學生：「有哪一個印象深刻的具體事件」。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德日前在中山大學舉辦「國家希望工程-賴清德的教育及青年願景」演講，面對現場有女同學提問，如何解決民進黨層出不窮的貪汙問題？賴清德當時反問學生：「有哪一個印象深刻的具體事件」。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德頻頻到大學校園演講，面對的卻是學生們不斷地批評、質疑蔡政府七年多來的施政，尤其中山大學女學生提問賴「要如何解決貪腐」卻遭網軍出征，更激起青年族群的憤慨，以致於緊接著的陽明交大座談會，該校學生會都在粉專呼籲「勿因任何原因對任何人進行騷擾或言語上的惡意攻擊」。

即便不討論黑金、光電、疫苗、兵役等問題，光是校園議題，就是讓賴清德與民進黨一點一滴失去青年與學生支持的一大因素。許多碩博士研究生以知識分子為榮，而知識分子最看重的，就是政治人物能否對學術機構有足夠的尊重，這是對學術的敬畏之心。

然而不論是管中閔校長聘任案，還是林智堅論文抄襲案，同學們看到的是綠營傾全黨之力對抗並攻訐台大；又或是這一年多來因「大學法」法案溝通問題，執政黨跟大專校院協進會與校方大小衝突不斷，都給人民進黨「愛與大學開戰」的負面印象。

諷刺的是，民進黨黨綱還標榜「政黨退出校園」、「維護大學自治、確立學術自由」的主張，但如今的民進黨，又怎能爭取到青年票、知識票呢？

此外，筆者觀察，某些大專校院跨校學生聯合團體、學生自治組織或政治性學生社團、特定人士在校園參與公共事務的過程中，因為「愛黨心切」而沒有在政治表態上拿捏好政黨與校園的分際，被質疑是否為「側翼」，進而引發學生對民進黨的反感。或許他們的行為是個人自動自發，卻無法替民進黨加分而只會「敗票」，更會啟人疑竇而使同學們「感覺」背後是否為民進黨在指使。

平時大家可能對這些「愛黨者」的爭議行徑敢怒不敢言，但選舉一到就會把這股不滿反映在選票上。筆者更擔心，這些人如果今天在學校裡「黨校不分」，要是未來真的從政，會不會「黨國不分」？那對國家和人民會是多大的災難？

綠營已經無法像前兩次總統大選一樣笑納青年族群力挺，為何青年鐵票生鏽？民進黨好好捫心自問吧。

民進黨 大專 賴清德

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