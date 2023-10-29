韓版「藍白合」的啟示 合作是對人民的承諾

距總統大選投票日不到八十日，藍白合已到攤牌關鍵時刻。目前藍白合雖陷入僵局，但隨著幕僚會換軌為政黨協商模式，藍白合仍未完全破局。

其實造成藍白合卡關的主因只有一個：那就是藍白對於決定正副總統參選人的產生方式和配對機制有重大歧異。國民黨方面，強調必須納入開放式初選；而民眾黨則是堅持全民調。簡言之，誰正誰副已不是「選擇題」，而為「是非題」。由於以上困境營造的政治障礙未解決，現實上，所謂聯合政府架構和立委席次最大化等議題，短時間內恐難有共識。

然而，政治乃妥協的藝術，基於「合作未到最後關頭，絕不輕言放棄」的信念，筆者特舉二○○二年南韓總統大選的「盧鄭合」為案例，提供給侯柯兩位總統參選人參考和反思，或許能從中攫取若干啟示與靈感。

回顧當年南韓總統大選過程，堪稱南韓版的藍白合。當時主角為執政黨「新千年民主黨」的盧武鉉、「國民統合21」的鄭夢準與最大在野黨「大國黨」李會昌，三者形成三強角逐的競爭格局。選戰初期，盧武鉉因執政黨在六月地方選舉慘敗，致使支持度不僅遜於李會昌，更落後甫舉辦二○○二年世足賽成功的南韓足球協會會長鄭夢準，照此趨勢發展，在三強分裂下，支持度最高的李會昌無疑勝利在望。

面對三人零和困局，做為執政黨人選的盧武鉉深知和鄭夢準相爭，必讓李會昌漁翁得利。對此，盧和所屬政黨菁英們放下身段，組成「候選人團結委員會」，率先釋出善意，主動尋求與鄭合作的任何可能性。經過雙方不斷談判，在選前不到一個月，竟然成功說服民調較高的鄭夢準與之合作，進而達成「候選人單一化」的目標，其中，最關鍵的轉折，即盧願意退讓，選擇對他不利的全民調方案。

在鄭夢準同意接受民調下，他承諾失敗會無條件退出選戰並轉而支持盧武鉉。合作協議達成後，兩人甚至到路邊攤喝下交杯酒以示團結。就在距投票日僅剩不到一個月的十一月廿四日，雙方約定以兩家民調公司、樣本兩千人決勝負，其中，在民調實施過程中，一家民調結果被判定無效，最終盧武鉉以四十六點八％的支持率微勝鄭夢準的四十二點二％。雖差距不到五％，但鄭夢準當下願賭服輸，不僅未提出異議，也不接受其他職位安排，全力支持盧武鉉。雖鄭夢準在十二月十九日投票日前夜撤回支持，但選舉結果出爐，盧武鉉仍以四十八點九％的得票率險勝李會昌的四十六點六％，成功贏得總統寶座。勝選主因之一，即是候選人成功單一化。

盧鄭合是南韓總統選舉史上的標誌性事件，開啟以一次性民調決定黨際單一候選人的先例，也為日後政黨合作與候選人單一化提供範本。此案例帶給我們的最大啟示，重點不在強調全民調與開放式初選的優劣，而是著重在展現政治領袖人物在面對個人利益取捨時，其「犧牲小我、完成大我」的智慧、誠意、胸襟和高度。對此，引用盧武鉉的一段話做為結語：「合作是對人民的承諾，我寧願合作而失敗，也不願不合作而當選」。