兩岸農業交流 要靠協商

大陸舉辦首屆兩岸農業交流大會，其中台灣農業領域專家學者、農民創業園創業台胞及農民、縣市及鄉鎮農會代表等占了近半數。自開放美萊豬後，國台辦重申台肉品禁令；後爆發鳳梨、釋迦及蓮霧因病蟲害及石斑魚含禁藥等問題暫停輸陸。大陸多次對台提出農產品貿易禁令，強化台灣民眾對其兩岸政策不確性的想像，滋長預期心理評估農產品輸陸的困難性及「預期效應」。

大陸對台農業政策，正逐漸減少台農產品輸陸，並單方吸納台農業資金、技術及人才、種苗，從購買農業產品轉向人才資金技術及種苗之磁吸，由過去貿易、採購等讓利模式，轉向與大陸「十四五」時期鄉村振興發展目標相結合，改以拉攏台胞台企赴陸發展為主軸。包括「農林廿二條措施」、「卅一條措施」、「廿六條措施」、「十一條措施」等舉措，並遭民進黨政府批判為「名為惠台、實為利中」。

首先是技術及品種被吸收的問題。在「大陸投資負面表列─農業、製造業及服務業等禁止赴大陸投資產品項目」中有四Ｏ九項禁止赴大陸投資的項目，鳳梨即名列其中，卻被技術轉移。依據「植物品種及種苗法」第五十一條，可禁止輸出入。農業品種及人才不斷西進大陸，目前卻幾乎無人被開罰，顯示法規與現實狀況間嚴重脫節。

其次，防範人才外流問題。對現行參與核心技術研發的人員出國，包含農業部農試所人員，以及從事農業研究學術單位的教授，出境赴陸須報備。儘管設置旋轉門條款，規定主持計畫者，如農試所所長離職後赴陸須報備，三年為一期，三年過後重新申請，掌握核心關鍵技術者管制會延長。技術人才赴陸雖須報備，但若至與陸結盟的國家或自由國家，則無須報備；造成從第三地轉移品種及技術。

再者，對台農業統戰、承諾穩定性不足之問題。大陸「農林廿二條措施」雖「提供農林地使用」，然在大陸土地屬於「國有」或「集體所有」，政府是最大且是唯一的「地主」，因政策需要把土地租給台商，但也可能違反承諾收回；或採取增資，稀釋台商股權。

最後，當前兩岸政府各自採取「單邊行動」，致兩岸農林交流政策效果大打折扣。各省市所能提供對台農業的政策誘因，多已透過兩岸農業園區加以推動。農業屬於保守及難資本化和國際化的產業之一，受限於投資當地的氣候環境、物流基礎設施等影響，誘導農民跨境投資難度相對高。跨境投資案常見土地、產權糾紛，廠商多期盼能獲政府協處，以保障投資權益。

我政府有必要滾動調整相關農業法制規範，利於台灣農業競爭力。雖訂有「植物品種與種苗法」，但難以如科技業般防堵高科技人才遭挖角；大陸農企業者或官方組織團體等，動輒以「顧問」名義邀請台灣農技人才西進，追查有其困難。品種和技術相互綁定，若技術由農民外流到大陸栽種，品種也將被攜帶轉移。

綜上所論，有必要加強赴陸農業投資等審查及管理，且滾動式檢討禁止在大陸從事投資或技術合作類的農業產品項目，避免人才、技術及種源被吸納轉移。兩岸若能通過協商及對話，創造雙向農業合作及交流，成效勢必更為顯著。