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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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李克強驟逝 謠言侵蝕習統治根基

聯合報／ 賴苡任／北京大學博士候選人（台北市）
大陸前國務院總理李克強27日逝世，官方訃告晚間發出。（新華社）
大陸前國務院總理李克強27日逝世，官方訃告晚間發出。（新華社）

筆者認為，針對李克強的逝世觀察點應有三：

首先是時間的敏感性。去年中共廿大閉幕以前多有傳言「習下李上」，原因除了中共內部的反習勢力放風聲以外，三年疫情期間的封控手段確實引起人民不滿，因此民心思變。在習近平確定打破慣例、沒有交出國家領導人及欽點下一任接班人之時，由李克強上位接班成了百姓之間的一種期待，但這種傳言也對李克強本人具有傷害。就在卸任後剛滿一年便因心臟病突發逝世，加上習、李分屬不同派系，對國家的治理路線理念不盡相同，早有傳言因二人權力相互排斥，所以習近平刻意冷藏李克強，讓他成為中國大陸有史以來權力最小的總理（當然，現在的李強權力更小），因此，網上對於李克強逝世一事頓時謠言滿天。

其次，是身分的獨特性。李克強是檯面上團派的主要大旗，十九大後團派也確實與習暗中較勁，但廿大後團派幾乎全軍覆沒，李克強更是完全裸退，說明習的權力到達頂峰。團派原本想捲土重來、東山再起的念頭，也會因為大旗的肉體滅亡而難以為繼，這會讓習面對黨內的潛在對手更加從容。李克強的年紀在中共黨和國家領導人裡還非常年輕，何況卸任的國家領導人皆有特殊醫療照護，其享受到的資源為世界之最，掌握慢性病史及貼身醫療團隊都是基本配備，因突發心臟病而無法及時給予藥物及設備急救，實在令人匪夷所思。

最後，是對死因的質疑。許多人對死因有懷疑，大陸民眾也是如此，除集體哀悼外，私下討論死因也是十足聳動。筆者認為，一般民眾及媒體對死因的懷疑並不重要，反倒是中共內部的中堅骨幹、黨員幹部質疑死因產生的氛圍及後續效應才值得觀察。無論李克強是否真死於心臟病突發，對此說法保持懷疑的態度，才是對習近平最大的殺傷力。若是清算、暗殺李克強的說法成為顯學並在內部流傳，導致多數幹部心態上產生變化，對中共統治力將產生相當影響。

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