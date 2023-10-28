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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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別將私密照傳給陌生人

聯合報／ 高俊傑／性別倡議員（台北市）
據警政資料，「數位性別暴力」報案人以受到網友散布威脅為大宗，不分異性戀、同性戀，男女皆有。 示意圖／聯合報系資料照片
據警政資料，「數位性別暴力」報案人以受到網友散布威脅為大宗，不分異性戀、同性戀，男女皆有。 示意圖／聯合報系資料照片

同志大遊行今天登場，期間也是同志交友的高峰期。在當今人手一機、上網方便的時代，很可能你我都會遇到性私密影像被偷拍、外流，或網路性騷擾等「數位性別暴力」議題。根據警政資料，「數位性別暴力」報案人以受到網友散布威脅為大宗，不分異性戀、同性戀，男女皆有。

為應對性私密影像外流氾濫，網路有許多教戰手冊：將隱私影像給網友時臉和隱私部位不要同時出現，避免聯想。但網路談戀愛有給露臉照才聊天的風氣，交換臉照、身材照乃至於隱私照，成為一場互相試探的起手式。與網友視訊傳愛，或是傳送性私密影像給他人，往往得承擔對方散布的風險，誰也不能保證對方會不會未經同意就將影像流出。

若性私密影像被外流，可透過衛福部「性影像處理中心」協助下架影片、向網路業者提出檢舉，或是蒐集證據後報警處理。目前Line、FB、Google等都積極配合政府防治數位性別暴力，私密照有很高的機會會被下架。若遇到有人利用性私密影像勒索、威脅，請保存對話紀錄、對方網路帳號等證據，並向警方報案。

在網路交友時，有心人士會要求轉換到某些特定的聊天軟體，因為這些軟體警方較難調閱對話，不利蒐證保全證據，且對於色情暴力內容幾乎沒有管制，性私密影像很容易到處傳播，對當事人造成永遠的傷害，成了色情犯罪的溫床。因此，最明智的做法，還是別隨便將個人性私密照傳給陌生網友。

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