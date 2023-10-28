戒除賭癮危害 政府應提供資源

聯合報昨天大幅報導「賭博與高齡犯罪，以及賭癮是疾病」相關新聞，讓我想起小時候一些親友和鄰居好賭成性的過往。他們會從平日撿紅點、玩四色牌的小賭，一步步邁向過年時擲骰子、賭牌九、玩梭哈的大賭，愈陷愈深無法自拔。

賭者的特性就是贏時得意忘形，貪心不足希望對手全輸光；輸的時候，總會發誓要戒賭以度過債務難關，但不久就會故態復萌，再用各種或哀求或耍狠的手段向親朋好友要（借）賭本，繼續爛賭肖想翻本，最後往往一無所有！

記得阿宏每次賭輸，總會先以哀兵姿態懇求母親給錢，要不到時就馬上變臉，口出穢言，甚至起腳動手對他母親家暴，因而進過不少次警局。

後面的阿叔則是賭性堅強到連工作都丟了，放著阿嬸四處借米、借鹽、借油的，還是執迷不悟。有一次，他甚至把他女兒存了幾年的豬撲滿也拿去賭了。

當時聽這兩位阿嬸氣噗噗對話，既是對賭徒的經典描述，也道盡她們的無奈和悲哀：

「死囡仔，真無伊法，攏輸無驚！」

「我們家老頭也同款，說再賭就自斷手指，結果…。」

「無效啦！雙手斷了同款用腳博！」

「是啊，看來也只有等他們進棺材了！」

專家將賭癮歸類為心理疾病，形成的原因可能包括壓力、焦慮、抑鬱、自我認同等問題。因此，賭博就成為一些人逃避現實的一種方式。他們無法控制賭博欲望，強烈渴望參與賭博活動，因此有人把賭當正職，幾乎天天賭。有人因經常借錢賭博，而且需要以愈來愈大的賭注尋求翻本，導致以偷和搶解決財務危機，衍生不少重大社會問題。

相對於毒癮和酒癮，賭癮較少得到社會和政府的關注，但是對個人生活、家庭、工作和社會產生的負面影響，卻不輸給毒癮和酒癮。

既然賭癮是一種疾病，而且可以治療，需要心理治療師或心理醫生等專業的幫助，那麼政府也應該如同對待毒癮和酒癮患者一樣，提供更多的資源，讓賭癮患者能戒斷嗜賭毛病，回歸正常生活，進而減少一些社會問題。