培育西文人才 拓展拉美經貿

受中美貿易戰影響，供應鏈持續移出中國；台灣廠商受到美國政策和客戶要求，也加速對墨西哥投資。然而，在墨西哥設廠必須克服語言、文化、法規與人才的不同。因此，積極培育西班牙語人才，才能開拓墨西哥甚至整體拉美市場。

墨西哥擁有三大優勢：一、距離美國近，占有地緣優勢；二、生產與人力成本較低；三、是北美自由貿易區成員，區域內生產擁有零關稅優勢，使該國成為全球科技廠近年布局美國車用市場的重兵之地。此外，因應美國在地製造需求，近年墨西哥也成為台灣科技廠投資布局重鎮。

為此，由我駐墨西哥代表處協助的台灣廿家公司代表團，曾赴墨西哥和當地企業代表討論總統羅培茲大力推動的「跨洋走廊」計畫，希望了解台商在墨西哥、特別是在跨洋走廊設廠的投資商機。該計畫是在墨西哥南部和東南部的Tehuantepec地峽規畫建造鐵路，以連接太平洋和墨西哥灣之間的港口；沿線將建立十座工業園區，以及特區內居民生活所需之相關基礎建設。

除了中美貿易戰因素外，無論和碩或鴻海，其生產線外移，最主要的考量就是客戶端的需求。此外，近年因新冠疫情導致全球供應鏈大亂，海運與空運費用飆漲，使得短鏈及就近生產成為趨勢。尤其地緣政治衝突日趨激烈，美中對抗趨勢日益嚴重，供應鏈不得不思考中國以外的生產據點。再者，因為廉價勞力是對組裝廠的最大優勢，墨西哥也因此吸引台商投資。供應鏈由東向西移，將成為全球趨勢。

在特斯拉號召下，國內許多電子代工廠積極在墨西哥投資，國內特斯拉供應鏈廠商也同步揮軍墨西哥設廠，搶搭電動車飆速成長商機。鴻海墨西哥廠是當地規模最大的生產廠商，過去營收以伺服器與網通產品為主。隨著擴大供貨特斯拉，車用產品將是推升未來成長的另一項主力。未來在墨西哥設廠，不僅是製造成本問題，還關係到國安層次。

西班牙文是中文之後的世界第二大語言。目前西班牙文母語人數已達四點九億。近年來，拉美經濟持續且穩定發展，預期未來會是全球最有發展潛力的地區。因此，學習西班牙語可帶來很多的工作、旅遊、生活或是社交機會。

此外，多年來筆者數次帶領系上學生到拉美國家企業實習，深感除了大型企業外，許多中小企業也積極深耕拉美市場，他們亟需熟稔西班牙語的人才以協助拓展業務。但是，國內學習西班牙文的人數相對稀少，因此，若能掌握西班牙文，不僅在職場上，甚至是在日常生活中都會讓你更有競爭力。

然而，近年來受到少子化及社會價值觀的轉變，許多語言及人文科系遭受衝擊。目前國內有些特殊科系校系已經很少，但仍需要相關人才。因此，教育部除應該鼓勵學校維持重點語言學系，還需設置獎學金，鼓勵學子赴海外學習，以培育熟稔西班牙語與文化的專才。此外，學習語文除了聽說讀寫，更重要的是了解該國的歷史與文化，才能與貿易夥伴深度溝通、交流，以拓展彼此經貿關係。