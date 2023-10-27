藍白合攻防戰 一堂經典的談判課

邇來藍白合談判沸沸揚揚，很是熱鬧。白方在第一次會前即宣示應以辯論決勝負、民調定正副。而藍方則遲於會後提出以民主初選為是。筆者時而參與調解協商，略涉實務，從報章點滴粗窺本次過程，深覺這是經典談判教材。

白方評估其優勢在於候選人口才大勝，民調略勝（年輕人部分是大勝）藍方候選人，據此而定調上述主軸。藍方金溥聰執行長則在會後微笑表示，既然白方參選人曾有民調可操控的疑慮，且現實上也發生不準實例，那麼民主初選才是正辦。究其緣由應該是評估藍方優勢在於黨員數與現職民代數和財力皆大於白方，因此欲以組織動員力量決戰。

只是在白方質疑藍方誠意並放話給你選也選不贏，而堅持必須民調才有合作，同時釋出也可能與郭董同行的訊息下，部分藍營領袖也心急表示民調並非不可行，也許藍方任行政院長等職位也無不可。

談判固然要妥協，但「爛交易，還不如不交易。」例如，老婆希望先生穿黑鞋，但先生想穿棕鞋，妥協的結果是左腳黑、右腳棕嗎？

所以，金溥聰先說出，挺著胸膛倒下（這是預告藍方有底線）！其次評估雙方優劣後提出民主初選（這是看穿對方斤兩）。再於對方參選人語帶威脅時，諷之說翻臉就翻臉（這是表示談不成的話，責任在你）。嗣再提出初選與民調併行的折衷方案（這是表示己方有協商誠意），最後由主帥上場以不計正副名節（但還是折衷方案）要求限時回覆是否合作。以上在在顯示金溥聰的談判功力。

至於其他小細節，如質疑黃珊珊的代表性（意圖逼出對方主帥親征），不與對方發言人通電話（對等談判，不讓對方把自己做小了），都是很細緻的談判要領，無論立場或結果如何，從協商課堂來看，都值得細細品味。