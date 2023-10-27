藍白不合 連國會也難保

藍白合演變成藍白拖，原因不外各界多只聚焦於誰代表競逐總統大位，其實更應從總統與立委選舉的關連性去看待藍白合。我國自二○一二年起總統與立委合併選舉，自此這兩種選舉相互牽連。然而與其說彼此連動，不如說總統大選拉抬立委選舉。

從數據來看，在未合併選舉前，立委選舉投票率未曾超過七成，但在合併選舉後，二○一二年投票率立即上升至百分之七十四點七二。更重要的是，若總統選舉投票率高，立委選舉投票率也會高。例如在民進黨兩次執政的選舉中，二○二○年總統選舉投票率是百分之七十四點九，立委選舉投票率就高達百分之七十五點一三；二○一六年總統選舉投票率只有百分之六十六點二七，立委選舉投票率即掉至百分之六十六點五八。

若分別對合併前後總統選舉與立委選舉的投票率做相關係數分析，合併前兩者相關係數是○點八三，但合併後相關係數立即上升至○點九九。總之，總統選舉的熱度決定立委選舉的投票率是不爭的事實。

回到二○二四年大選，離十一月二十日選舉登記日已不到一個月，但國民黨與民眾黨間的合作仍未明朗，讓基層支持的民眾感到不耐，不耐的選民會否投票已為選舉投下變數，更遑論藍白不合。歷次民調顯示，民進黨總統候選人賴清德無論在三腳督或四腳督之下都保持穩定領先，而最接近賴清德支持度的柯文哲與侯友宜彼此的民調則呈現打麻花的情形，操作棄保效應的難度高，獲得民進黨群眾高度支持的賴清德，在目前總統選制下勝選就有了一定的保障。

總統選舉在選舉前若有了可能的結果，最直接的影響就是投票率大幅下降。二○一六年就是最直接的例證。當年國民黨在太陽花學運以及選前換柱的雙重打擊下，選前就已能推知可能結果，這使得支持者選擇不投票，這讓國民黨在二○一二年總統選舉中獲得的六百八十九萬票立時頓減為二○一六年的三百八十一萬票，選前的預言自我實現，連帶著立委的投票率也創下合併選舉中的最低紀錄。

所以藍白若不合作呢？

以目前的民調來看，重蹈二○一六年覆轍的可能性極高。國民黨與民眾黨的群眾在總統選舉無望的情況下，可能會選擇不投票，屆時不要說輸掉總統選舉，很可能連國會選舉也一併奉送。別忘了，民眾黨預期十席的不分區立委和國民黨預期的五十席立委席次都建立在高投票率之上，期望民眾不投總統選舉、只投給立委選舉，非常不符合台灣的政治現實，別忘了是總統選舉拉抬立委選舉，別忘了兩者的相關係數高達○點九九。

無論是為了台灣發展還是為了自身政黨發展，藍白合或不合已是明確不過的選擇。