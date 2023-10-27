以色列口中的自衛 正當或過當

加薩衝突最新情勢是，以色列國防軍廿六日宣布，已派兵進入加薩走廊北部發動「目標性襲擊」，以軍發言人表示，這波襲擊是為全面地面攻勢作準備。

據ＣＮＮ民調，對於是否贊同以色列做法，美國人不同世代間意見對立分歧。國內大眾經台灣民意基金會調查，半數不選邊，其餘則多數同情以方，反映出親美傾向。相同議題在筆者家中也曾有過辯論（或爭吵）。故在此想以法律人角度略抒己見。

按《聯合國憲章》規定，會員國受武力攻擊時，在安理會採取必要辦法維護國際和平及安全前，得行使單獨或集體自衛之權利。此一般係規範國與國間關係，此番攻擊以方，卻出於非國家的哈瑪斯組織；惟該憲章既未限制攻擊者資格，且自九一一事件後國際普遍認同，類似蓋達之無國家人格武裝團體發起的恐怖主義攻擊，是對國際和平安全的重大威脅，從而迄今多數國家支持以方有權自衛，包括較晚表態的中國大陸。

但能否以「先發制人」為由，將初始未參與哈瑪斯攻擊的敘利亞與巴勒斯坦自治政府轄下約旦河西岸納入反擊對象範圍，或有爭議。

參酌我國刑法「正當防衛」成立之要件理論，阻卻違法的防衛行為，應只以排除現時之不法侵害為已足，不能超過必要程度。至是否逾必要程度，防衛所欲保全的利益需等於或大於受侵害的利益，乃重要、客觀判斷指標之一。

雖說人命無價，不該拿數量來衡量其值，然現階段因以國「自衛」導致的巴方傷亡人數，業已遠遠超過因哈瑪斯恐攻而受害者。況此番以方所採行為，對加薩無差別濫炸與斷水、電、糧食、燃油等，除引發當地人道主義危機、國際間反猶抗議與暴力犯罪外，聯合國秘書長亦提醒該手段「明顯違反國際人道主義法」（包括日內瓦、海牙及其他相關條約與習慣法，違反者可能構成戰爭罪）。

若後續以軍發起地面行動，或如美前總統歐巴馬發文指「任何忽視人員傷亡的軍事戰略，最終可能適得其反」、「可能進一步加強巴勒斯坦幾代人對以色列的敵視態度、削弱全球對以色列支持，並破壞實現該地區和平與穩定的長期努力」、「這將正中以色列敵人下懷」。又或如知名紐約時報猶太裔專欄作家湯瑪斯．弗里曼在〈以色列即將犯一個可怕的錯誤〉一文預測的：「可能會引發一場全球大火。」後果恐得不償失。倘依前開標準，還能說是「必要防衛」嗎？

防衛過當非正當防衛，更何況若照以色列國防部公開的對加薩三階段作戰計畫，於消滅抵抗後，未來將在該區重建所謂「安全的新政權」。姑不論其是否真有能力不計折損、徹底解決糾紛，及在斷垣殘壁中負擔養活上百萬巴勒斯坦災民之責；此舉如同主張在嚴懲重罰外，為「一勞永逸的防止再犯」，可以不通過判決程序，單方占領被告住居並撤換家長或監護人，如此豈符合正義？