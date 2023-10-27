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學生打老師頻傳…教改鬆綁 也別讓老師成沙包

聯合報／ 陳吳煜／教師（新北市）
近來校園暴力事件，引起民眾關注。 （示意圖）。本報資料照片
近來校園暴力事件，引起民眾關注。 （示意圖）。本報資料照片

社群及媒體流傳基隆某學院學生毆打老師的影片，日前亦曾發生高中生持滅火器噴灑同校學弟導致多人送醫的事件，還有另所高中學生在社群網站上恐嚇校方。一個月來發生了這麼多校園事件，引起許多民眾關注，校園內究竟還有多少不定時炸彈正威脅著學校師生？

雖說事出必有因，引發這些事件的當事人或許有他們不得已的遭遇或苦衷，但受到牽連的師長與學生們又有必要承受這些痛苦或壓力嗎？每當發生類似事件，教育當局經常公式化地說要加強輔導，部分專家則是站在高處唱著「他們只是孩子」的老調，卻沒有多少人看到受害師生必須獨自撫摸傷疤，還得恐懼自己會不會再度成為別人洩憤報復的「沙包」。

將當事人記過懲處就有用嗎？帶有獎懲條款的校規，原本應做為教育孩子們分辨是非、揚善改過的工具。過去雖有輔導轉學、留校查看等機制，但教育鬆綁至今，這些機制不僅成為歷史名詞，校規在教育現場幾乎像是裝飾品；難道大家希望未來類似事件重演時，直接把這些孩子交給警察嗎？

誠摯期盼藉由這些事件，能讓大眾重新重視校園現實。更重要的是，孩子是家長的，家庭教育也應承擔相當的責任，而不是全由師長承受。而那些從教育改革中鬆綁下來的繩子，即便無法再綁回去，但請不要將它綁在師長身上，讓老師們再次成為沙包！

社群 恐嚇

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