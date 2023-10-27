3端著手 解技職教育危機

聯合報廿五日報導，台灣少子化風暴導致產業面臨缺工危機，而技職體系學術化更加劇各行業缺工。教育當局必須正視，健全技職教育發展。

普高（一般大學）、技高（技職校院）學生結構，向為產學鏈結指標，可評估各產業人力，攸關國家經濟發展。據教育部統計，普高、技高學生比率，四十年前約三比七，一○八學年度起出現黃金交叉。到了一一一學年度，普高增為百分之五十三，技高減為百分之四十七，十年之間技高人數大幅崩落近廿萬人。近年高中免試分發，普高更加熱門，技高卻是一路下滑；不惟錄取分數驟降，缺額更是創下紀錄。欲解技職教育發展危機，須由以下三端著手：

一是增加就讀誘因，加強技職出路宣導：重普高、輕技高之觀念，迄今深固國人心中；技高如欲獲得認同，需要政府加強宣導，更賴政策利多誘引。十二年國教推動時，當局不斷宣傳技高，加以免學費的補助，就學負擔較普高輕，吸引不少學生投入。近年推動力道大減，技高招生每況愈下，在都會地區尤為嚴重；明年普高學費全免，技高恐將雪上加霜。技高若能加碼補助，免繳雜費與實習費，加以透過媒體行銷，宣揚技職生的出路，提升技職教育形象，當有利於技高翻身。

二為落實產學鏈結，業界投資共同育才：產業喟嘆人才欠缺，疾呼落實產學合作，優化技職教學環境，培育實務技術人才；但與學校合作過程，不能只是單方要人，必須捨得投資養才。目前國內不少企業與大學簽策略聯盟，甚至提供獎助學金，然而眼下缺工嚴重，須從技高端開始培育。透過實用技能學程，成立產學媒合專班，學生在校就學期間，業界挹注獎助學金，暑假給予實習機會，畢業即到企業上班；不惟學生獲得補助，學校招生增添誘因，企業人才來源穩定，實為共創三贏之方。

三得積極向下扎根，讓國中生了解技職：國中學生升學選擇，優先考量普通高中，固是傳統觀念作祟，但對技職教育陌生，不清楚未來的發展，恐怕是更重要的關鍵。國中教師多為一般大學畢業，對技職的了解有限，無法提供足夠訊息讓孩子適性選擇。國中雖設有技藝班，但與之合作的技高受限於意願或資源，無法滿足國中需求；生涯發展教育課程，又因補助經費不足只能蜻蜓點水辦理，難以完整實作體驗。政府應擴增預算補足經費，透過技高端的協助，於國中播下技職種苗，才有利於技職生根。

技職專業人才培育乃產業升級之基石，技職教育被邊緣化實為國家發展隱憂。教育當局應盤點未來產業需求，務實擬定政策、投入資源，提升學生就讀技高意願與技職教育水平，方能培育充足產業人力。