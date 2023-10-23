終結誘騙外籍移工來台的政府

國民黨總統參選人侯友宜提出包括建置農業缺工人力平台、有條件放寬旅宿業與物流業聘移工，以及「特赦」失聯移工限期投案等三大移工政策，可謂對缺工及治安問題對症下藥。筆者不得不讚揚侯友宜的魄力與遠見，呼籲下架誘騙外籍移工的民進黨。

民進黨政府總是飲鴆止渴，只知開放引進外籍移工。須知，現在失聯移工已達八萬四千人，多數原因是未訓先僱，而最近交通部更規畫開放移工三千人以應付旅宿業缺工狀況。猶記得九月初侯友宜提出四項長照政見，強調看護移工一定要跟長照資源和訓練結合，提升照護品質；行政院官員幾天後竟然投書媒體表示外籍家庭看護一入國就必須支薪，故其訓練必須在境外進行，我國很難至境外執行培訓，將問題推得一乾二淨，明確告訴國人，政府只負責將外籍勞動人力誘騙進來。

日本高齡化程度較我國高，但引進移工的政策具有配套。技能實習生制度規定最長可研修五年，讓修完技能實習的人士最長可獲五年的就業資格，更針對缺工的業界實施日語及技能的考試，考試合格可取得就業資格。

我國引進移工毫無配套措施，連基本的語言能力都無要求，除了浪費我國推廣中文的教育資源，移工對於來我國工作的內容毫無所悉，懷抱著淘金夢，在借貸之下盲目到工作地，自然難以負擔工作要求。在經濟壓力下只能逃跑，四處打零工賺錢，造成經濟地下化、醫療及健康、所生育的小孩無法報戶口等眾多問題。

這些逃逸移工當初就是因為民進黨政府的不作為而被迫逃跑；投案後可依據逃逸情節，讓有意願及有技能的移工在訓練後投入適當的行業。

建議選擇有魄力者擔任下任總統，讓新政府來整體規畫外籍移工政策。