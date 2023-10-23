讓糧食安全迷思步下神壇

全世界沒有國家像我們這樣的重視糧食安全，且將糧食安全視為等同遠古時代的糧食自給自足，與世隔絕，不考慮糧食進口儲備的選項。在如此的集體迷思下，農業部的施政言必稱糧食安全，補貼補助則源源不斷，官民皆大歡喜。似乎為了維護糧食安全，我們全國上下都應該不計任何成本與代價。經濟學原理「成本效益性」或「成本有效性」節省公帑的善意批評都可免了。

在糧食安全的神壇蔭庇下，我國以零細小農為主體的農業仍在「生產型」農業的起始階段原地踏步，不得不靠補貼補助或讓利過活。未來FTA的開放進口或加入CPTPP，我國農產品不被進口替代就很不簡單了，更不用談出口競爭，或農業發展的轉型。

以最近農業部為了解決蛋荒，花數億元專案補貼進口雞蛋，又再花費四千五百萬預算銷毀其中三分之一的過期雞蛋為例，農業部代理部長陳駿季日前在立法院答詢表示，「這是糧食安全維護需要的基本代價」。雲淡風輕，似乎要大家不必大驚小怪，也沒什麼好檢討批評的。

為了維護糧食安全，高額「補貼」雞蛋進口，遠遠超過WTO所要求的「國民待遇」。相對於巴西蛋農，我國蛋農變成次等國民，還必須忍氣吞聲。

其實，這專案補貼進口雞蛋浪費公帑只是「基本款」的代價而已，還有更大條的。以二○二○年監察院所提稻米雙軌制度糾正案為例，農委會（即剛升格的農業部）十餘年來投入超過新台幣兩千億公帑，仍然未能健全稻作產業體質及產銷平衡，公糧儲備爆倉，超過安全存量三倍多、倉管費用逾數億元、嚴重糧損及浪費等問題，顯有嚴重違失。

另監察院指出農委會所推動「對地綠色環境給付計畫」之直接給付／繳交公糧雙軌制，迄今仍未達政策目的，亦未有效改變國內以產量為導向之栽培模式，公糧收購負擔顯有惡化之虞。但監察院的糾正歸糾正，「這是糧食安全維護需要的基本代價」，雲淡風輕，維護糧食安全變成政府失職無能的擋箭牌。

一九八一年美國前總統雷根就職演說講得好：「政府並不是解決問題的方法，政府本身才是問題所在。」政府應與時俱進，與國際接軌，勤於法規制度的調整與修改，把食安、投資環境做好並減少干預，更要避免「國進民退」的「公親變事主」，一流的農企業、食品加工業及農業從業人員自然會想辦法將農產業做大做強。

讓農業步下糧食安全的神壇，讓傳統的「生產型」農業脫胎換骨轉型為「食農供應鏈型」農業，再華麗蛻變為「生命科學型」農業，提高附加價值，創造更多就業，福國利民。新加坡、荷蘭、美國、日本、以色列等國的農業發展領航路徑，都是我們可以參考的好榜樣，誰說經濟發展必須滅農！