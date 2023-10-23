科技．人文聯合講座／盡信導航 不如無導航

國慶連假期間，讀到三則行車導航意外的新聞報導，反映了數位導航系統雖然帶給用路人許多便利，但如果盡信導航而忽略實境臨場狀況，可能就會一步一步陷入險境。

新北一家三口前往宜蘭漁港採買新鮮魚貨，返程時由導航帶路，竟因視線不良而將車子直接駛入海中。轎車落海後快速下沉，所幸駕駛及時將車窗打開，三人均順利逃出，平安獲救。

桃園一處正在施作水泥灌漿工程的廠區，有位廠商開著轎車隨著導航指引，並未留意路面才剛鋪上水泥，直接駛入水泥尚未凝固的道路，頓時動彈不得。施工人員傻眼之餘，合力將深陷泥淖的車子推出，結束這起烏龍事件。

南投有部遊覽車，由於網路訊號不穩，造成導航間歇失靈，司機迷航時竟將車子駛入非常狹隘的產業道路，進退不得。警方獲報後，派人指揮遊覽車開到勉強可以轉彎的地方掉頭，然後再引導駛往開闊的聯外道路。

接二連三的導航災情，提醒我們使用數位智慧裝置時，切莫過度依賴，仍須保有敏銳機智的臨場直覺，才能在步入險境前懸崖勒馬。畢竟馬路如虎口，導航失誤所造成的傷害，有時可能就要了人命。

去年九月，美國北卡有位男子於慶生會後開車返家，途經一段不甚熟悉的區域，只得開啟導航帶路。沒想到竟被指引到一座崩塌橋梁，該男子在車子翻落後活活被河水淹死。這座私人橋梁年久失修，十年前洪水沖擊後崩塌，卻一直沒有阻隔往來道路，地主和地方政府都難辭其咎。

其實，早在三年前就有人反映該橋梁已崩塌，但導航系統確認收到訊息後卻毫無作為，以致去年發生這起不幸意外。離譜的是，直到今年四月該路段都仍是導航系統中可行的道路，這也難怪受害家屬憤恨不平，近日已向導航系統公司提出疏忽更新的訴訟。

十月上旬，印度南方也發生導航失誤的奪命事件。兩名年輕醫生依循導航指引開車前進，卻因衛星定位誤差，錯將河川當成浸水道路，最後淹沒在河流裡，雙雙殞命。

如今，愈來愈多人只要上路，無論是開車、騎車、搭車或散步，完全依賴導航前進。雖然它讓我們可以在陌生城鎮行走自如，但久而久之所累積的導航烏龍經驗，想必不少人都有一把辛酸淚吧！

筆者曾於法國亞維儂古城區開車時，在暗夜裡被導航系統引入偏僻巷弄後丟包。曾在斯洛伐克高速公路行駛時，被導航系統不斷提示迴轉，若遵命必釀大禍。前陣子從美國國家公園開往郊區小鎮，在一條筆直的州道行駛途中，導航動態提示可走一條快五分鐘的路徑，因有些趕路就接受建議。這下不得了，替代道路乃崎嶇難行且危機四伏的山中小徑，直讓人暈頭轉向，悔不當初。

唉！盡信導航，不如無導航！上路後，除仰賴衛星導航「天助」外，也記得適度開啟人腦羅盤「自助」。（作者為台灣大學資訊工程系教授）