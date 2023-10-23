淨零光靠綠能？ 循環經濟補缺口

淨零碳排是當今全球最重要的環保議題，可是如何達到淨零，大家往往光從能源策略角度思考，而談能源又過度將重點擺在再生能源上。最明顯的是，賴副總統日前提出「淨零轉型五大策略」，談到要推動第二次能源轉型，並將重點放在發展多元綠能，加速地熱、氫能、生質能與海洋能等前瞻能源上。此對達到淨零的目標，周延性顯然是不足的。

依據美國麥克阿瑟基金會二○一九年針對全球性減碳策略的研究，發現包括提高能源效率、使用再生能源、低碳運具等能源策略，約可減少總碳排五十五％。剩下四十五％減碳缺口，必須相當程度倚重循環經濟策略才能補上。

藉由資源的循環利用，將可減少天然資源使用與廢棄物產生，因而減少二氧化碳排放，而具有「三減」效益。尤其是對於占全國總排碳量約三成的營建部門而言，藉由使用循環建材來降低碳排，更是十分重要的手段。

以水泥而言，依環境部的排碳資料，生產波特蘭水泥原料，包括開採及製造，每噸水泥二氧化碳排放量約九百八十公斤；但在維持混凝土強度不變的前提下，若將混凝土中的水泥，部分改以電廠飛灰或煉鋼廠爐石粉替代，碳足跡僅約五十公斤，相差約九百卅公斤。全國每年水泥使用量約一千兩百萬噸，假設再生材料替代率廿％，每年就可減少約兩百廿萬噸的二氧化碳排放，減碳貢獻十分顯著。最重要的是，這些替代材料之成本遠比水泥低廉，充分發揮循環經濟的效益。

資源循環是循環經濟的重要手段，但二者最重要的差異是，資源循環是當廢棄物產生之後，設法回收來再利用；可是往往回收再利用的產品與市場需求有落差，以致徒勞無功，甚至因缺乏經濟效益而必須靠補貼手段才推得動。

循環經濟則是從產品開發階段就思考使用永續性原料，因此不虞無市場通路。以興建低碳綠建築而言，在規畫設計階段就要求使用永續循環綠建材，市場需求明確，就可以鼓勵業者努力使用循環材料生產綠建材。循環經濟最重要的精神是以經濟手段帶動資源循環，並藉由資源循環達到淨零排放目標，創造經濟與環境雙贏，這才是未來大家應全力以赴的地方。