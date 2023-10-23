SRF 協和電廠轉型契機

日前賴清德副總統拋出「二○五○淨零轉型」和「第二次能源轉型」，作法包括發展生質能在內的多元綠能。矛盾的是，眼前政府所規畫要大幅擴充的協和發電廠，卻堅持百分百燒天然氣，放棄轉綠機會。同時，雲林和桃園接連出現反對廢棄物重組固體燃料棒（SRF）發電設廠的運動，抗議政府大力推動的SRF是「假綠能」。

SRF為源自垃圾而經過加工的燃料（RDF），在歐洲行之有年，被國際能源總署歸類為當今最大宗再生能源的生質能。目前在台灣，業者用它發電，效率達百分之廿五即可享政策補貼。

過去使用傳統生質能帶來許多問題，已逐漸被淘汰。而現今用於高效率設備，包括使用固、液、氣態的生質燃料，可望對於達成永續發展目標及對抗氣候變遷直接做出貢獻。

目前歐洲燃燒SRF電廠，需符合依熱值及氯與汞含量等分級的生產交易標準；其廣泛採用爐排與流體化床燃燒系統，並證明相當可靠。而接下來，待國際標準組織（ISO）建立SRF標準，則可望有助SRF成為可信賴燃料，克服市場障礙。此時挑選適當廢棄物做為原料更形重要，但也將殘留更多不宜做為生產SRF的廢棄物待解決。

目前許多縣市都面臨垃圾量持續增加，去處難覓的難題，加上中央各部會急於配合衝綠能業績，接下來透過政策認證夠綠SRF的龐大業務，和可能衍生的弊端，不難預料。使用SRF的主要障礙，包括廢棄物管理相關政策、適當品質SRF供應來源、相關行政官僚及社會大眾的接受度等。而為確保空氣汙染減至最低，最重要是落實最佳燃燒技術及妥適運轉。

從廢棄物當中擷取能源的目的，主要仍在廢棄物管理，並不能作為能源解方；SRF固然能滿足一部分電力需求，卻必須以遵循嚴格標準，並在健全體系下進行為前提。此體系應有助於促進廢棄物當中的資源與能源回收、再利用，及防止汙染；其中包括，充裕的收集和從產生源頭分類與隔離的設施。

其餘確保最佳運作與經濟性的持續發展條件還包括：採用最佳汙染防治技術、避免噪音與臭味的排放、利益相關團體和當地社群溝通以取得大眾信任等，這些都有賴中央與地方政府持續進行廢棄物管理計畫的整合。

因此，在台灣，SRF體系尚不成熟、標準尚未建立，便不宜過度標榜，更不應視為一次解決垃圾與綠能問題的解方。而應認清實際存在的挑戰，並積極發掘其中可能隱藏的問題。

賴副總統既然要能源轉型、追求淨零，首先該重新評估與此目標背道而馳的協和電廠擴建案。而眼前，針對政策認定為綠能的SRF，更應努力化解爭議，以為台灣開創永續前景。

扭轉協和電廠轉型成為追求淨零的助力，可重擬一套不須填海造陸、利用深澳電廠舊廠址做為SRF等生質燃料加工廠，同時改裝既存鍋爐的規畫。如此可望由政府率台電帶頭，使用包括SRF在內的生質能，同時建立一套從供料品質到燃燒排放監測的嚴謹、公開過程，做為未來其他廠的示範。