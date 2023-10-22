不思歷史根源 何以止戰

「不從根源思索衝突，表面和平不會長久。」三十年前，我去美國參加夏令營，遇到世界各地的年輕人。第三天，一位拿全額獎學金的以色列男孩突然被徵召回國打仗！回國前，他說了上述的話。

這兩句話，點出了以巴衝突為何難解，也戳到歐美外交政策的盲點。尤其川普與拜登執政這幾年，美國政府對以巴衝突、台海、乃至俄烏戰爭，都打算維持現狀，卻不問歷史成因，不問為什麼有人喊統一、有人卻要建國？

多年來，加薩走廊由哈瑪斯掌管、以色列監控的局面，使得曾熱中穿梭中東斡旋的美國也覺得「歲月靜好」。年輕一輩以色列人沒預料到哈瑪斯會冒著被報復的風險點燃戰火，更想不通高科技邊境牆深入地下，上面盤旋無人機，哈瑪斯究竟如何打進去以色列。

而台灣，金門八二三砲戰停火時間更久，很多人堅信兩岸不可能打仗，兩岸議題在本次總統大選，僅是雞毛蒜皮。

歷史很難，難以昧著統治者的意向去討論，也很容易受身旁人左右而喪失客觀。我在美國求學時，很快發現周遭朋友多半是基督徒。猶太人向來重視教育，他們滿布學界。在美國，我只認識一位伊斯蘭教徒，是圖書館裡打工的印尼學生，回台多年，認識的伊斯蘭教徒只有印傭，我們從不談論政治。

以巴衝突情勢上升，我收到以色列教授轉發電子郵件，臉書也出現相關貼文。有人說教會裡一半男性被徵召去前線，有人指不得人緣的總理被哈瑪斯幫大忙，原本反對他的聲音一夕消失。更有人從一戰後的巴勒斯坦託管地，溯源到波斯帝國前的巴比倫帝國，就是想切斷西亞西部與巴勒斯坦的關聯。傳播這些資訊的是原本稍偏左且挺巴勒斯坦的文化人，如今卻讓我想起台灣一些人討論兩岸、大陸史觀、海島史觀的偏頗聲調。蔡政府迫不及待當美國應聲蟲，也是再次把兩極分化的複雜議題去膚淺應對。

目前在加薩走廊，很多人聚到邊境，但埃及、約旦，甚至美國都不願接收巴勒斯坦難民。我的學生從歐洲回台，說波蘭等國的便宜青年旅館住滿烏克蘭難民。我與學生坐在速食店裡，指著窗外說，如果台灣全民皆兵、打起了城鎮戰，就是這裡和對面互丟手榴彈。學生已在思考去國外長住和遠距工作，那我是不是要去買一本「戰爭下的平民生存手冊」，每天想想如何救自己、如何救家人？

最近重讀兩部諾貝爾文學獎作品《齊瓦哥醫生》和的《靜靜的頓河》，都是寫俄國的戰爭經歷，其中，無論逃出國的高知識分子，或目不識丁的文盲農夫，砲彈說來就來，躺在醫院都寧願死，挺紅軍、挺白軍同樣慘。齊瓦哥醫生裡提到第一次世界大戰，政府鼓吹為國打仗偉大光榮，「他們高喊歐洲勝利，向同個上帝祈禱勝利，但用資產階級術語說，那是盟軍和德國打仗，用平民的話說，是盟軍和德國的有權有錢人間的戰爭」。

哈瑪斯等於巴勒斯坦平民嗎？鼓吹獨立建國是誰得到權力？誰付代價？暴衝踩線看似無腦，卻會真實發生，在一次大戰是幾個刺客策動暗殺，這次以巴衝突是武裝分子發動突襲。他們握有軍火、握有權力，「他們的戰爭」，別牽扯到握筆、握鋤頭、握著掃帚的平民百姓。