星期透視／建構兩岸和平文化刻不容緩

趙建民 俄烏戰事未平巴以衝突又起，大國地緣對抗迭創新高。在東亞地區，中共在新的三海聯動戰略下，強化底線和紅線、外阻內封突出中線，在南海、東海、以及台海地區和周邊國家的衝突加劇。台海成為全球最危險的地緣引爆點，國安出現四大危機。

首先是台海軍事對抗風險，具緩衝意義的中線不復存在，解放軍畫定演習區已進入我國領海水域，今年前九個月共機擾台高達三七三七架次，軍艦騷擾一四四四次，擦槍走火遲早的事。

其次，過去扮演和平守護神的兩岸貿易如今也是病灶垂危，陸方對我方進口二四四五項商品的貿易壁壘調查，加上啟動終止ECFA的研究，顯示陸方重新檢討整體兩岸經貿融合政策，一旦實施對台灣衝擊非同小可。

第三個危機來自外交。根據新的國際關係理論，國家的存在不再限於傳統的領土、主權、人口、政府，必須獲得國際承認。如不改弦更張，中華民國主權地位有消失的可能。

第四個危機出自對岸對統一的迫切性。蔡英文連任以來，陸方連續公布一國兩制台灣方案、統一白皮書、新時代解決台灣問題總體方略等政策文件，要求政治協商，下一任總統任內是否出現武統，舉世矚目。

四危機關乎台灣的生存，個人以為，當務之急在於構建兩岸和平文化。

聯合國教科文組織章程，認定戰爭源於思想，建議於思想中築起保衛和平屏障，並要有強有力的參與進程，鼓勵對話，本著相互體諒與合作精神解決衝突；所制定的和平文化宣言，更要求通過教育、對話和合作結束暴力。

建構和平文化首在對戰爭心存畏戒，次在和平意志的堅持與強化。不同民調顯示，絕大多數台灣人贊成以和平對話的方式解決兩岸問題，但最近聯合報民調卻有五成四的民眾認為兩岸關係和緩，開戰的可能性低。這也說明為何解放軍機艦頻繁擾台，從政府到民眾卻似乎無感，也因此無法形成要求政府積極應對的民意。兩岸瀕戰友邦政要紛紛示警，然蔡英文國慶講話依然高談中共認定台獨言論的「兩國論」，賴清德至今對務實台獨語焉不詳，領導人缺乏對戰爭的敬畏，令人徒呼負負。政府教育政策如課綱調整、文化上的去中國化，以及諸如採購疫苗不得有中國字眼等，目的究竟是消弭戰端還是製造衝突？

最近巴以衝突再起，從一九七八年大衛營到九○年代的奧斯陸協議，各方努力不懈，參與締結和平協議的埃及總統沙達特和以色列總理拉賓先後遇刺身亡，仍未澆熄各方對和平的堅持。川普時期提出「世紀協議」雖對巴人不利，但也是針對衝突雙方最在意的底線尋求突破。反觀執政黨總統參選人不斷引述七十年前中共與西藏簽訂的和平協議，警告國人切勿中計，對國際縱橫的領略豈是粗淺兩字？

日前美國在台協會主席羅森伯格在離台記者會上稱，美方反對兩岸任何一方改變現狀、反對台獨，對北京展現的「相互體諒與合作精神」，賴清德面試時該體悟下吧！（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）