名家縱論／戰爭，假訊息與仇恨的沃壤

戰爭發生時，好消息壞消息都因社群媒體攪局而加劇。哈瑪斯突襲以色列，隨後以軍在加薩展開報復，全球民眾湧向社群媒體獲取最新資訊，為什麼？

研究發現，人們在危機時喜歡上網，主要是主流新聞感覺不夠快速直接；危機使人更關切人們的處境，想知道怎麼幫助；人們也想分享和說出一些能夠捕捉重要時刻的東西，因為世界著火了。

然而這也給了虛假訊息可乘之機。衝突中，交戰雙方都想利用媒體先聲奪人。政府、記者、各方人士都在角力，輿論摻雜恐怖、暴力、悲傷和虛假，使社群媒體變成事實、謊言混雜的戰場。

戰爭剛爆發，TikTok流傳一支哈瑪斯俘虜滿身鮮血的以色列年輕女子，推進汽車成為人質，有媒體說她不是平民而是女兵。網路還有英國BBC「證實」烏克蘭提供武器給哈瑪斯，或以色列高級指揮官被俘虜，還有哈瑪斯戰士擊落以色列直升機，我們每天都捲入社群媒體的資訊戰。

這種視頻或取自戰爭電玩、或從舊影片移花接木，BBC、法新社、蓋帝圖片社都是受害者。影片有些訴求哈瑪斯如何用暴力對待人質，有些支持哈瑪斯、凸顯巴勒斯坦人在加薩的悲慘處境。

有些病毒式謠言、誤導性圖像和影片，甚至徹頭徹尾的謊言，造成更多悲劇。人們「目睹」以色列和巴勒斯坦發生愈來愈多的襲擊事件時，加劇群體或國家間的緊張關係或仇恨。全球人們正陷入以訊息網路為武器的第四代戰爭，網路是關鍵，仇恨訊息無遠弗屆，病毒傳播成本特別低廉。

以色列網路安全公司Cyabra 副總裁表示，超過四萬假帳戶在網路上發布支持哈瑪斯的言論。卡達大學假資訊學者則說，有人試圖透過人道的故事來轉移戰爭衝突，網路上也不乏反巴勒斯坦的言論，包括聲稱巴勒斯坦人與「危機演員」一起製造傷亡。把巴勒斯坦人描繪成不誠實的人，並讓人懷疑看到的巴勒斯坦苦難圖像是否真實。

最誇張的是美國總統拜登，以色列總理辦公室「證實」一段嬰兒斬首的影片是真的，CNN跟進報導，拜登跟著起舞，提及他看到被恐怖分子斬首嬰兒照片。不過，白宮隨後澄清拜登只看過相關報導，沒看到照片。

由於科技進步，有些國家利用DIME模型「外交、資訊、軍事和經濟」來實施戰爭宣傳。在部署軍隊開戰前，盡一切努力用混淆的資訊，製造對敵人的偏見，以及敵人如何造成痛苦混亂，只會助長仇恨。

牛津大學二○二○年就發現，全球有八十一個擁有活躍網軍的國家，政府或政黨不只監控網路活動，還用不同策略散布假訊息，包括花費數百萬美元大推線上廣告，帶風向，並用駭客或其他形式進行網路戰。

研究發現，有偏見的新聞報導可能會對社會造成嚴重後果，甚至危及民主價值。媒體散播的仇恨內容，更加劇群體或國家之間的緊張關係或仇恨，甚至鼓勵暴力。

這場戰事雖然發生在中東，卻把很多國家拖入殺人恐攻事件的漩渦。美國伊利諾州一名房東因以哈衝突刺殺一對巴勒斯坦裔母子；這兩天法國發生二十多歲伊斯蘭主義者殺害一名教師，甚至羅浮宮也接到炸彈威脅。

人們都想從社群媒體看到以哈戰爭，可惜的是，網路往往不能揭露真相。人們也渴望和平，但社群媒體只能帶著人們見證戰爭的暴力和殘酷。不知何時我們才能記取教訓，不再讓網路假訊息撕裂國家，更別讓一個孩子為他人的罪行或媒體形塑的戰爭意象，付出生命的代價。（作者為政大傳播學院教授）