大屋頂下／台灣人要向民進黨說「不」 從烏克蘭化到加薩化

台灣身陷戰爭陰影。因此，台灣人看俄烏戰爭與以巴戰爭，絕非隔岸觀火的那種心情，而是必會想到「今日烏克蘭與加薩，明日台灣」的問題。

這兩場血戰，皆是突如其來，給台灣最深重的啟示是：

俄烏戰爭：大家看到，烏克蘭的納粹化加民粹化的民主操作，如何將國家帶向國破家亡的下場。

以巴戰爭：大家看到，什麼叫做「封鎖」？什麼叫做「巷戰」？「生靈塗炭」四字已不夠用。

以上說法當然太過簡化，卻是台灣人必須記取的最深重啟示，不要辜負了這兩場戰爭的血淚悲劇。

《大屋頂下》自始主張，俄烏戰爭的因果，若從外向烏克蘭裡面看，是俄羅斯侵略烏克蘭；但從烏克蘭向外看，則不能不說是烏克蘭納粹化、民粹化的「民主」所造成，可謂「戰」由自取。

一九九一年，烏克蘭脫離蘇聯成為獨立國家，進入「國家建設」（Nation Building）的工程。「友俄／親歐」與「仇俄／入歐」的兩條路線，驟然成為烏克蘭在民主政治與選舉操作上的切割工具。二○○四年的橙色革命至二○一三年的廣場革命，即大致呈現了這兩條路線的激烈拉鋸。

這兩條路線，就是季辛吉說的：烏克蘭要做東西對抗的前哨，或做東西連結的橋梁。

現實的發展是，烏克蘭的民主操作，選擇「仇俄／入歐」，壓制「友俄／親歐」的民意，亦即選擇了「東西對抗前哨」的角色。

其實，在俄烏兩國爆發戰爭以前，「俄烏戰爭」早已在烏克蘭內部進行。例如，烏克蘭對俄羅斯語的壓制及「班德拉主義／亞述營」的崛起，政治納粹化、民粹化的色彩愈演愈烈。終至發生克里米亞及烏東的「叛離」，且烏東的內戰自二○一四年起就打了八年，死了一萬四千多人，最後導致了「俄烏戰爭」的外部化。

三十多年來，烏國政治人物其實皆明知這股「極端民族主義」的政治風險，卻從沒有能力扭轉，漸至相互利用，以致烏國政局被納粹化、民粹化所駕馭，烏國則從「浴血的民主」，走到今日「浴血的國家」。

這就是台灣應當從烏克蘭得到的最重要啟示。亦即，先看內部，再看外部。

巴勒斯坦在生存戰略上也呈現兩條路線的拉鋸。簡略地說，約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，經久年周折，主張以和平談判來處理以巴難題；在加薩主政的哈瑪斯政團，則在最極端時主張以武力「將以色列永遠從地圖上消除」，且拒絕談判任何議題。

弔詭的是，巴勒斯坦國的東西兩個政體均宣稱出自「民主」，而兩個「民主」卻呈現兩條路線的歧異。這究竟是出自民意的差異？還是出自政治人物的操作？

開戰後，西岸巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯一度宣稱，哈瑪斯的行動和政策不代表巴勒斯坦人民（幾小時後官方通訊社新聞下架）。

有人說，這不是「以巴戰爭」，而是「以哈（瑪斯）戰爭」，呈現了「兩條路線」的諷刺性與悲劇性。

許多人認為，哈瑪斯此次發動攻擊，是欲喚醒世人關注加薩「露天監獄」的慘況，確也博得廣泛的同情，但畢竟加薩仍必須承當戰爭的後果。這回輪到以色列說：「要使哈瑪斯永遠從地圖上消失。」

加薩的情勢就是四個字：「封鎖」加「巷戰」。

在戰火中，加薩平民在「封鎖／巷戰」中煎熬。巷戰，使平民必須撤離；封鎖，卻使難民無路可走，連埃及也敬謝不敏。

以色列在下達二十四小時平民南撤令後，指定了兩條「人道公路」供難民離開；哈瑪斯當局卻反而要平民不要上當，堅守家園。

哈瑪斯自以為是為了加薩人民而對抗以色列，但如今卻似乎欲以綁架的手段用平民的人肉盾牌來護衛哈瑪斯。

可問：為誰而戰？為何而戰？是為平民百姓的生命而戰？或是為哈瑪斯極端主義的不計後果而戰？

綜上所論，加薩與烏克蘭一樣，皆是在「兩條路線」的抉擇上犯了致命的錯誤。這應是台灣從這兩場慘烈血戰中獲得的啟示。

以下，要對民進黨說幾句話：

大家看到，烏克蘭納粹化、民粹化的民主，將國家帶向國破家亡的下場。

台灣的政治戰略，也面臨兩條路線的抉擇。亦即：「遵行中華民國憲法，堅持中華民國路線」，或「維持台獨黨綱，堅持務實台獨路線」。

民進黨以「轉型正義」的手法，操作「務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」；更以關閉政治異議者電視台、揚言拆除中正紀念堂等手段，來玩弄其納粹化與民粹化的「民主政治」，更將一切異議指為「中共同路人／在地協力者」。

在這種偏執傾斜的「民主」操作下，主張「定錨中華民國／共構和平競合」的兩岸路線，根本失去表達與發展的正常生態。這正如同烏克蘭，當「友俄／親歐」的路線皆被指為「烏奸」時，整個烏克蘭在民主政治上遂告失去了作出理智與平衡抉擇的可能性。

大家親眼所見，台灣現今的「民主」，與烏克蘭的傾斜民主何其相似？

台灣的軍事戰略，也有「以中華民國止戰」與「以務實台獨引戰」兩條路線。

民進黨當局接受美國的指令，已將未來的戰局設定在「封鎖與巷戰」，因此開始進行「縱深防衛／刺蝟／地雷／手榴彈／近戰格鬥／戰到最後一兵一卒」的部署，此皆為台灣成為「加薩」作準備。

但是，不說別的。美國、日本皆已為一旦「台灣有事」作了撤僑的準備，台灣自己的「人道走廊」卻成了禁忌話題。屆時，如果中共指定南投為「人道區域」，大批難民塞滿北上南下的道路，引戰當局難道也要說：「別上當，大家一起死守家園，端出你的掃帚來！」

如果落到那種地步，試問：為誰而戰？為何而戰？是台獨引戰者為維護平民百姓的生命而戰？或要平民百姓以血肉盾牌來護衛台獨的不計後果而戰？

巴勒斯坦國，尚有西岸及加薩二地來分別嘗試和平與戰爭的兩條路線；但民進黨卻明知台灣的兩條路線之爭更明確，竟綁架著整個台灣非要走它的「務實台獨」不可。民進黨又說，八二三砲戰只是國民黨與共產黨之間的戰爭，但如今難道竟要綁架全體台灣人來迎向它的「以哈戰爭」？

台灣不是烏克蘭，中華民國有足夠的止戰元素。台灣更不是加薩，加薩求「兩國方案」而不可得，台灣卻有「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」的「兩岸方案」。

正告民進黨：勿將台灣從烏克蘭式民主的納粹化，帶向加薩的巷戰化。

台灣人要大聲向民進黨說：「不！」