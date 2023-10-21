護財政永續 修法規範特別預算

二○二四總統大選，關於國家財政問題亦是民眾乃至幾位總統參選人關切的議題，例如民眾黨總統參選人柯文哲昨天即提出四大財政政見，批評蔡政府的稅政超收是假政績，實際上面臨國家財政分配不均、數字管理失靈、特別預算常態化、稅制改革、因應全球最低稅負制變革等問題，並提出財政紀律等四大方針。

當前我國採用特別預算的方式編列，是以發行公債來籌措財源，按照「公共債務法」的規定，特別預算的編列，不受債務法有關中央總預算和特別預算每年舉債額度不得超過總預算加特別預算十五％的限制。不過，特別預算在跨年度計畫執行期間，舉債累計加總還是不能超過執行期間總預算加特別預算合計數的十五％上限。

蔡政府二○一六年上任以來編列的特別預算，包括流域綜合治理計畫特別預算、新式戰機採購特別預算、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算、海空戰力提升計畫採購特別預算，以及前瞻基礎建設計畫和前瞻2.0。

中央以特別預算方式補助地方改善地方基礎建設本無可厚非，但是預算法規定，特別預算只有在國防緊急設施或戰爭，國家經濟重大變故，重大災變，不定期或數年一次之重大政事，發生上述情形時，才可在總預算外以特別預算動支。

而前瞻計畫中的「改善停車問題」計畫、「公有危險建築補強重建」計畫與「提升道路品質」計畫等例行的工程，按往例係循正常預算程序，由各級政府在執行前一年度編定，並以經常門或資本門支應。再說，如果計畫因材料或工資物價上漲導致經費增加，根據預算法，應於執行年度辦理追加預算。

根據預算法規定，各機關有原列計畫費用因增加業務量致增加經費，或是因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時，經行政院核准可以動支第二預備金支應。修補道路計畫，建議應遵循預算法以動支第二預備金方式支應。

前瞻計畫採用特別預算，排除預算法對普通預算的限制，這對於「深層海水取水工程」、「桃園都會區鐵路地下化」等計畫，因執行到完工橫跨數個年度而有其必要，但是一般預算即可執行的道路整修計畫以特別預算執行之，若開此例，預算法財政紀律恐將折損。

另外，前瞻基礎建設計畫以舉債為主要資金來源，截至今年十月，中央政府債務將近六兆，將來必須還本付息，不得不慎。

基此，建議修訂預算法第八十三條，除了國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，有關不定期或數年一次之重大政事外，增訂「無法以追加預算編列或以第一、第二預備金動支的計畫，方能使用特別預算」，以避免過多一般計畫透過特別預算編列舉債，破壞國家財政永續性。