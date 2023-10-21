國旗搞烏龍 陸委會層層失守

陸委會國慶晚宴現場秀出的超大國旗背板，竟然出現「十三道不對稱光芒」的青天白日滿地紅國旗，堂堂中華民國陸委會「惡搞國旗」，令人錯愕且遺憾！

國旗出現十三道不對稱光芒，陸委會被抓包後推說是委託外部廠商設計，廠商則表示雖購買經授權圖檔，但未詳細審閱內容，才會導致誤植錯誤，已在第一時間向陸委會致歉，陸委會因未及時察覺圖檔有誤，也向外界表示歉意，並稱會深切檢討。

陸委會發生這樣的烏龍事件，實在是不可原諒，中華民國國旗制式圖騰行之有年，書籍、網路俯拾皆是，此次的嚴重疏失，至少有以下三個面向亟待正視：

其一，陸委會既是委外設計，第一線的承包廠商援引套用國旗圖騰，竟然完全不察，粗心大意，疏忽至此地步，導致出現嚴重謬誤。

其二，縱然廠商不察失誤，陸委會負責驗收的部門竟然行事草率，敷衍交差。

其三，陸委會職司編審、校對的專責會務人員，事後竟然完全沒有任何人察覺，任令國旗誤植憾事無法遏阻。綜觀以上，陸委會內外上下層層把關都凸槌，一錯再錯，凸顯陸委會的離譜至極。

國旗搞烏龍茲事體大，陸委會竟然發生這樣的荒唐事，令人匪夷所思。

國旗，應該是朝野對國家認同的最大公約數。即便可以不喜歡這個政府的所作所為，但是，絕對不能不喜歡我們所擁有的這個國家。擁護青天白日滿地紅這面中華民國國旗，不僅是國民的權力，更是至高無上的榮耀。

二○一六年民進黨政府上台後，陸委會早已放棄九二共識，不再推動兩岸交流庶務，甚至違反憲法全力配合蔡政府的兩岸「互不隸屬」兩國論意識形態，每天的工作就是為台獨進行宣傳；遇事只顧「罵中共」，放棄尋找促進兩岸和平交流的方法，更遑論要讓兩岸民眾互通往來，增進彼此情誼。陸委會的高官顯爵、封侯大吏們，眼下就只剩下一件重要任務：「罵大陸」。

國旗搞烏龍，恐怕是「司馬昭之心」，實在讓人無法排除「陰謀論」聯想。若連國旗都能惡搞，民進黨政府還有什麼事做不出來？寄望陸委會能為國人同胞發揮實質助益，增進兩岸關係，無疑是緣木求魚。陸委會官員們深居廟堂之上，尸位素餐，不如早日裁撤解散算了。