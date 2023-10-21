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主政者應確保國家安全

聯合報／ 張漢平／榮民（高雄市）
中國大陸外交部新聞司司長華春瑩。（路透）
中國大陸外交部新聞司司長華春瑩。（路透）

以哈衝突持續發展，對全球的影響難以評估，就連美國總統拜登也在日前親訪以色列，表達對以國的支持，也期盼衝突能夠得到緩解。

其實就人道立場的觀點來看，戰爭所造成的家園殘破與傷亡，對一般平民百姓而言，都是人生中最殘忍悲痛的經歷。深信避免戰爭、遠離戰爭，或要如何設法讓無辜百姓平安脫離戰場，皆屬國際社會認同的普世價值。

針對這次以哈衝突，日前網路上出現一則很有意思且和中華民國有關的新聞，就是中國大陸外交部新聞司司長華春瑩在某社群平台提到，二戰時上海曾向兩萬名猶太難民提供庇護，更稱過去的悲劇不應重演在任何人身上，然此言論卻遭網友大酸，當年為兩萬名猶太難民提供庇護的是中華民國政府，與中共無關。無論如何，這算是有關我國人道救援的歷史佳話。

總之，我們從當前的「俄烏戰爭」和「以哈衝突」戰爭慘況，就應了解戰爭將造成令人無法承受的後果，甚至可能產生幾個世代、數百年的影響。台海目前也處於美中地緣政治交鋒之際，如何確保國家的安全、穩定與發展，應是主政者最重要的責任。

俄烏戰爭 猶太

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