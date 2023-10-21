國際刑事法院 難介入以哈

加薩走廊的加薩醫院遭炸，造成五百多人死亡，引發國際震驚，阿拉伯世界齊聲譴責以色列的暴行，惟以方則提出影像及錄音，反控是伊斯蘭組織所為。面對如此的各自表述，實有賴一個中立、客觀的國際組織介入，觀諸現況，實僅能依賴國際刑事法院的檢察官來調查。但若真要進行責任歸屬，卻存有諸多障礙。

根據羅馬規約所列的戰爭罪類型，其中即有故意攻擊平民及醫療機構之行為，而此規約所規範的對象，並非國家，而是實施具體行為的自然人；且依據羅馬規約，對於戰爭罪行的處罰，不僅是實際執行的基層士兵，也包括下令指揮的上層軍官甚至統治者。也因此，無論是哈瑪斯無差別的發射火箭或以色列的戰機轟炸，因都以平民為對象，無疑皆觸犯戰爭罪。

只是，根據羅馬規約而於荷蘭海牙成立的國際刑事法院，對於以巴衝突，是否具有管轄權？

因以色列並非羅馬規約之成員國，且向來抗拒國際組織介入以巴衝突，自不可能由其要求國際刑事法院介入，致僅能由巴勒斯坦方為請求。而依據羅馬規約，非締約國仍可以特別協議之方式，自願接受國際刑事法院的管轄。只是巴勒斯坦雖在一九八八年宣告獨立，卻未被國際社會普遍承認，多僅被認為是「政治實體」，成為巴勒斯坦自願接受管轄的障礙。如在二○○九年，針對以色列對加薩走廊所採取代號「鑄鉛」之軍事報復行動，巴勒斯坦政府即向國際刑事法院控訴以色列軍方的戰爭罪行，卻因是否為國家的適格性而受阻礙。

惟在二○一二年，聯合國大會通過第六十七／十九號決議，承認巴勒斯坦為「非會員觀察國」，國際刑事法院才因此接受巴勒斯坦的國家地位，同意其對加薩走廊及約旦河西岸有關以巴衝突的戰爭犯罪之刑事管轄權。甚至在二○一九年，國際刑事法院檢察官本蘇達，還做出一份相當詳盡的調查報告，除對以色列在約旦河西岸的有計畫屯墾及對加薩走廊的軍事行動有所指摘外，也強調哈瑪斯以火箭攻擊以色列平民，亦屬戰爭罪行，兩者皆應受國際刑事法院之管轄。故此次以巴衝突，國際刑事法院的檢察官自可依此前例介入調查並追究責任。

只是，法規的障礙雖已不存在，卻也難實踐。除了以巴衝突仍在持續，恐難進入加薩走廊調查外，衝突雙方、尤其以方的強硬態度亦增加實踐難度。如二○一九年本蘇達報告提出後，以色列重申以巴衝突屬國內事務，悍然拒絕任何外力干預。也因此，就算在此次衝突結束後，檢察官進入加薩調查戰爭犯行，甚至起訴相關人士，卻因無力逮捕到場，就只能是種宣示，暴露國際刑事法院的先天缺陷。