高層不重視 擋不住醫護離職潮

護理人員離職潮時有所聞，行政院日前核定每年投入一八○億元，希望七年內增加五到七萬名護理人力，但對於護理師公會全聯會全面加薪等訴求，衛福部回應護理人員無差別加薪及保障年薪七十萬，恐有公平性及財源疑慮，評估不宜。

請政府不要只在每年護士節辦理表揚大會說些冠冕堂皇的話，而忽略為國為民持守三年疫情、及長期被壓榨與被少數病人或家屬無理對待的護理人員們。

當一間間病房因人力緊縮無法開出，又當門診、開刀房、加護病房、麻醉、醫檢、放射、照服等工作人員也吹起離職潮，再看到一個醫療院所短期內開出近百個職缺，這就不是單一醫院的問題，而是國安問題。

相信多數護理人員當初是懷著滿腔熱血，也深知這行業分秒必爭，是極具挑戰的工作。但護理工作常得忍受病人或病患家屬無理且過度的要求，醫院暴力事件時有所聞。護理人員不被高層重視、乃至站在同一陣線，才是壓垮護理人員的最後一根稻草。

護理人員長期被教導「視病猶親」，那應是一種在對等且需被尊重下的自然體現，絕對不是長期處在一種被病人或家屬言語霸凌、甚至被過度要求服務的狀況下，還需長期忍氣吞聲的不對等工作環境中。

近期郵政單位因應即將面臨一波退休潮及因應大環境，提高各類新進人員的薪資，更讓長期在高壓醫院工作的人員，感到極度的不被重視與關愛。

醫療院所的工作人員，每天得面對攸關生命、分秒必爭且不特定人事物的突發狀況，需承受相當大的壓力。然而護理人員待遇卻無法相對應有效提升，且少有醫療院所首長挺身而出護航護理人員以獲取最基本的尊重，護理工作人員此起彼落的離職潮勢將持續上演。

呼籲官員及立委能正視這攸關你我的就醫權益與醫療保障課題，也期望國人能將心比心並多點體諒與包容。政府有責任教育國人，自小即具有正確的道德倫理與尊重彼此之觀念；媒體則有監督與善盡引領之義務；立法機關也應有全面檢討醫療院所人員進用與提高薪資的遠見；司法也要有勇氣成為社會公平正義的守護者。惟有上下一心達成共識，才能化解這個國安危機。

最後，時代環境不同，請勿再以「像蠟燭一樣，燃燒自己照亮別人」的神話來要求所有人。請相關人員坐下來共同正視醫院護理職缺、畸形班表、護病比失衡、超時加班卻無加班費等各種問題。力求改善體制與待遇，才能真正解決問題，也才能迎戰即將到來，以人為本的長照人力需求。