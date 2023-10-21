合力營造失智友善社區

為妥適照顧失智症患者，衛福部推動「失智友善社區」，但據聯合報健康事業部做的網友問卷調查，多未感受到社區對失智症的友善，也有民眾認為台灣對於失智識能不足。

由於大部分人還是希望在地老化，因此社區能否包容老人，特別是失智長輩，就相當關鍵。

只是，最近遇到一個案例：一位爺爺沒有迷路疑慮，而是情緒控管不好，時不時就看人不順眼。大樓管委會告知家屬：「爺爺老了，情緒暴躁，可能有點精神問題，或許不適合住在社區。」家屬很震驚：「可是，這是爺爺的房子啊。」爺爺是合法居住，總不能因脾氣暴躁就不讓他住吧。

管委會繼續勸說：「那要有人陪他，確認他不會傷害到別人。」家屬無奈的說：「我爸爸是有點退化，但應該未曾傷害任何人吧。」管委會說：「有一個這樣的老人在社區，房子不好賣啊。他以後會不會更嚴重呢？你們能否把爺爺帶走？或找個人來照顧呢」？

看著家屬不知如何是好的神情，我說：「能否跟管委會說『目前爺爺吃穿都不需要人幫忙，也能自己外出購物，只是情緒比較容易抓狂，所以現階段不會接受有人一起住的建議』。況且，人人都會因變老而退化，社會裡勢必有許多退化的老人家，現在開始讓社區居民增加對老人行為的理解，不也是好事嗎？例如讓居民知道常對爺爺微笑，多互相配合，就能軟化爺爺的硬脾氣」。

家屬嘆口氣：「我試著要跟他們說明老人的模樣，以及退化前期可能有的行為，結果沒有人要聽。我想，只有等他家也有這樣的長輩，才有機會改變想法。」又說：「以前覺得住高級社區很好，因為會對居民的素質有所要求來確保生活品質，只是沒想到家中長輩退化了，卻被說是對社區有害」。

我只能跟著嘆氣，答應若有可幫忙的地方一定會盡力。只是想想，大樓的設計往往是十幾戶甚至上百戶緊密相鄰，要讓長輩、特別是失智長輩能在地安老，還真是需要社區居民的共同諒解才行。

回想多年前剛開始推動失智社區據點的布建，曾協助長照界夥伴探詢大樓的一樓是否能出租來當據點，卻被以「失智長輩聚集可能讓房價不好」而拒絕了。那時我也很無奈，很想說：你我都會老，若每一個功能不好、情緒不佳的老人都被排斥，一罹患失智就被排擠，那社會上還有哪些空間能讓大家好好生活呢？

其實，愈來愈多人談起老年居住都會傾向入住大樓，因為有電梯可以方便進出、有管理員可以幫忙看門戶、有管委會可以協助管理，的確比單獨一人住透天厝來得方便點，只是入住大樓也有疑慮，可能遭遇群居生活中的人際互動問題。

高齡化浪潮猛烈，再沒幾年我們就會成為五分之一人口是老人的社會，大樓就是社會的縮影，因此大樓居民也會有類似的年齡分布，那麼何不現在就協助居民知道怎麼與長輩互動？眼前的長輩可能造成住戶的困擾，但也可能是最好的教材，幫助大家理解老人的行為，也能因為要協助他在地安老而做出改變，讓居住環境變得更高齡友善。當還沒有老病的住戶現在就開始努力讓社區成為高齡和失智友善的環境，很有可能將來受到助益的就是我們自己呢！