毀林種電 環境不正義

《金融時報》報導，印尼自二○一九年以來結合美國、中國、巴西及香港的跨國企業，為了採鎳已毀壞二點三萬公頃的森林，其中有些特許礦區的森林，生物多樣性極高，是碰不得的。

問題是，鎳是電動車及其電池關鍵材料，而印尼想成為電動汽車供應鏈的強國；二○二二年，印尼的鎳產量幾占世界總產量的一半。發展電動車不是淨零減碳的重要策略？然而，毀林採鎳造成的高碳排、廢棄物汙染、村莊的遷移及生物多樣性的衰減。這一進一出之間，帳要怎麼算？

若說重新造林就是生態恢復，恐怕是文字遊戲。復育生態學是非常複雜的科學，且非數十年不能竟其功。從究明土壤性質、選對樹種、培育健壯苗、細緻栽植、落實撫育以致成林，是一條漫長的路；最終結果，不可能恢復原來的植物社會，能夠恢復原有的生態功能已是萬幸。

台灣本沒有大面積毀林的情況，但不久前《聯合報》報導「光電砍鳳林」，近千公頃的鳳林森林即將消失，住民憂心；而一部分土地是台糖所有，台糖勇於拔得頭籌。台糖的說詞是「那些都是『林相不佳』的森林」，何謂林相不佳？

一九六五至一九七六年，台灣在聯合國糧農組織支持下執行「林相變更」，針對每公頃蓄積量五十立方公尺的「林相窳劣」濶葉樹森林，進行大規模的砍伐並復育造林，重建具有木材經濟價值的森林。前輩們囿於當時情境，無從虞及原有的森林蘊藏著豐富的生物多樣性資源，甚至是遺傳性資源，而這可貴的資源是上蒼賦予吾人者，失而不可復得。

今天生態知識已經普及化，為了光電，有何道理可以重蹈覆轍？造平地森林是行政院於二○○一年八月卅一日核定之「平地景觀造林及綠美化方案」，二○○二年由林務局大力營造者。據悉，台糖也有計畫保留一部分林地後，陸續規畫砍樹種電，至於當初平地造林的宗旨「增加平原地區之森林覆蓋率，改善生活與旅遊品質；生產用材，提升木材自給潛力；增加碳素吸存，並淨化空氣」等事項，早就拋諸腦後！

走筆至此，不禁慶幸行政院農委會於二○○八年政策決定，由林務局遴選匡定三處各有近千公頃平地森林，向台糖營造平地森林園區。如今花蓮大農大富，已是花東縱谷的壯麗地景；屏東林後四林為屏東人的後花園，假日車位難求：嘉義鰲鼓則是候鳥的天堂，黑面琵鷺在台灣的據點之一。三大平地森林園區，給人們帶來知性與靈性的感受，如非當年超前部署，今天三大平地森林恐怕會遭台糖砍光種（電）光，變成一大片光電板！

台糖千萬別說，農牧用地造林，接受林務局補助廿年已完成了義務；行政法律關係消滅，改為光電基地，完全合法。事情的根本是要不要維護環境正義？砍了具有美學氣息的森林，是名副其實的「環境不正義」！

不要忘了，台糖是國營事業，社會責任應藏於心中，造林是長期志業，廿年僅是萬古長河的一瞬間而已！砍樹種電方興未艾，仍僅為短期利益思考，一失足豈僅是千古之恨？