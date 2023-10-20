能源建設 賴清德是無知還是裝傻？

民進黨總統參選人賴清德昨天推出能源政見，他表示將透過「第二次能源轉型」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」、「推動永續綠生活」、「政府做淨零轉型後盾」、「不遺落任何人的公正轉型」等五大策略，達成二○五○淨零轉型的目標。

賴清德表示，能源政策首重穩定供電，很多人質疑台灣電力供應不穩，並指責馬英九任內電力建設嚴重遲滯，八年間電力系統增加之裝置容量只有二六八萬瓩。台灣歷史上，供電穩定度最危險的時候，就是馬英九剛把政權交給蔡英文總統之際，當時備轉容量率只剩一點六四％。他擔任行政院長時，每天起床第一個看的資料，就是今天備轉容量率是多少，今天電到底夠不夠。

個人看了賴清德的發言，真是啼笑皆非。沒錯，馬英九第一任內極少電力機組完工，第二任甚至沒有任何新機組完工商轉。表面上看來，馬英九怠忽職守。但真的是如此嗎？電力建設如同捷運建設，由規畫到興建時程極長，非十年不為功，多屬於前任動工，後任剪綵的基礎建設。

馬英九任內完工的大潭機組是李登輝時代即聘定工程顧問公司規畫設計。馬英九運氣很不好，因陳水扁時代中斷電力建設，使得馬任內完工的機組大幅下降，造成馬政府最後一年、蔡政府第一年缺電極嚴重。但這要怪在馬總統頭上嗎？

馬英九時代大力推動電力建設，在蔡政府第一任總共有八部馬英九時代動工的機組完工：林口電廠三部機組、大林電廠兩部機組及通霄電廠三部機組，總共增加六六七萬瓩，備轉容量大幅上升，使缺電危機大幅改善。

到了蔡總統的第二任期，缺電危機再度浮現，原因也很簡單，因為蔡總統死抱反核黨綱，二○一八年到二○二三年間，核一及核二共四部運作良好的機組未獲延役，反遭強迫除役，電力裝置容量頓時少了三二四萬瓩。

要知道的是，國際能源總署（ＩＥＡ）上月發布的「淨零排放路徑圖」明確指出核能為減碳重要手段。ＩＥＡ指出，要達到二○五○年淨零目標，全球核能裝置容量應由今日四一七ＧＷ（百萬瓩）倍增為九一六ＧＷ，並強調核電延役是不可或缺的手段。台灣每年電力需求穩定增長，一來一往，近年缺電危機再現，蔡總統及民進黨政府只能怪自己。

以上電力供需過程均為公開資訊，民眾不免納悶賴清德的嚴重誤導，到底是無知還是裝傻？