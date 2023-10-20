僅訴求去碳 請賴再想想

全球石油與天然氣巨頭阿布達比國家石油公司執行長，也是今年底聯合國氣候大會（COP28）主席的賈柏（Sultan Al Jaber），上周於沙烏地阿拉伯舉辦之中東北非氣候周直言：「不要過度『幻想』以清潔能源替代，世界需要化石能源」，強調使用碳捕捉再利用與封存（ＣＣＵＳ）技術去碳，而不是淘汰開採、生產和使用化石燃料本身。

與九月加拿大舉辦之世界石油大會（ＷＰＣ）情況如出一轍，面對國際能源總署與加拿大聯邦能源和自然資源部長威爾金森疾呼擺脫化石燃料，加大再生能源投資，石油和天然氣要在未來十年內達到峰值的論調；加拿大亞伯達省省長史密斯則懟以應加大投資ＣＣＵＳ去碳，而非拿石化業開刀。

無獨有偶，昨天民進黨總統參選人賴清德提出「淨零轉型五大策略」之第二次能源轉型，目標也放在電力「去碳化」，即二○二六年八成燃氣、燃煤發電，投資去碳技術；二○五○年再生能源占六十％至七十％、氫能源占九％至十二％、燃氣占廿％至廿七％。然而，賴副總統沒說，天然氣使用仍有碳排，氫能恐怕仍以天然氣為原料的灰氫、藍氫，與國際石化業同調，了無新意。

以賈柏為首的石油輸出國，正在形塑新的淨零話語權，台灣也齊聲附和。這樣去碳、持續使用化石燃料的論述，符合許多國家與企業利益，也就是現今化石能源所建構起的發展優勢，廣受既得利益者的歡迎；與之相對的是希望加大再生能源投資、關注自然資本與解方，以及缺少礦產希望扭轉能源不自主的國家。可預見去碳或去化石燃料路線之爭，將成為年底氣候大會核心課題。

據外媒披露，賈柏已邀請全球石油和天然氣、水泥、鋁和其他重工業的巨擘，籌組「全球去碳聯盟」，目標二○五○年實現企業直接排放和外購電力產生的排放（範疇一、二）淨零，但並不包含其他間接排放（範疇三），例如銷售加工、運輸配送、使用、廢棄處理等產品生命週期產生的碳排放、員工通勤等。

換言之，即使石化業本身淨零、去碳，其所生產之石油、天然氣使用仍將產生碳排，且無人為此負責。在沒有轉型期限的框架下，投資去碳技術是否符合ＥＳＧ、符合負責任投資？抑或只是飲鴆止渴，一味推遲真正淨零轉型的毒藥？與乾淨的煤、乾淨的天然氣、甚至是碳中和天然氣一般，充斥著謊言與話術。

聯合國一再表示，為了符合《巴黎協定》目標，到二○三○年，世界需要將碳排減少四十五％，才有機會把氣溫控制在比工業化前高出一點五度Ｃ；然而，根據各國提交的「國家自訂貢獻」統計，二○三○年碳排將「增加」五十％，完全背離一點五度Ｃ路徑 。失控主因就是利益集團仍把持話語權，各國仍無法拋下其對於國家自然資源主權、所有權、財產權的固有見解。

無法從總量、從源頭解決碳排問題，缺少普及性，且為過渡的去碳技術，台灣又要投注多少資源，橋接到何時？淨零是否終將是一場夢？去化石燃料或僅訴求去碳？是各國氣候意志的靈魂試煉，台灣站在哪一邊？建議賴副總統再想一想。