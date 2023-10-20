兼顧生態與發展 海洋遊憩才能永續

隨著新冠疫情趨緩，民眾重新回到群體社會與自然環境，包含從事遊憩與觀光活動。四面環海的台灣，水上遊憩活動的熱門度可以預期。隔離結束的世界，民眾一波一波的出門，「報復式出遊」一詞因此出現，代表著不只是把過去疫情期間無法做的遊憩加倍補回來，更象徵著遊憩活動對經濟、社會與生態環境等的突然衝擊。美麗的海洋吸引著人們去親近，但在暴增的海洋遊憩人潮下，如何維持經濟發展與海洋生態的平衡，是重要課題。

大量海洋遊憩活動產生的汙染包含垃圾、汙水，海岸地區的基礎服務是否能處理與容納這些汙染？其對海洋生態的影響為何？不論是從旅客體驗角度、環境保育角度、當地居民角度，皆不會是個大家所樂見的情況。自二○二二年疫情趨緩後，熱門的海洋活動地區如小琉球，面臨前所未有的遊客人潮；潮間帶和水上活動的遊客幾乎快把海填平了，更不用提對此區域海洋生物棲息地之影響。又如百萬遊客登島澎湖，已超出當地所能提供的用水量；大量遊客下水活動，卻未留意防曬乳或化妝品成分是否對海洋環境友善，及人潮導致更多踩踏珊瑚礁事件等。

根據綠色和平今年八月在小琉球的調查，發現小琉球周圍的珊瑚及其伴生的群族正逐漸衰退中。以老少皆宜的浮潛為例，遊客滿懷期待準備浮潛，但卻看到水面上滿滿的人潮。好不容易擠下水卻發現水中只看見其他遊客的手腳、垃圾與白化死掉的珊瑚；漂亮的珊瑚礁裡，魚卻沒有看見幾隻，會是甚麼心情呢？想必是一次不好的體驗。

即使人潮帶來錢潮是眾所樂見之美事，觀光活動也帶動一些海岸地區的繁榮，但曾經到小琉球旅遊的旅客，分享當地民宿老店主感慨道「小琉球從前人口外移嚴重，直到發展觀光後才逐漸繁榮」；除了為在地居民增加發展機會以外，也吸引外部投資，如企業集團規畫在小琉球興建國際旅社，但因占地未達需要環評的標準，引起當地居民抗議，其對海洋生態的影響也存在隱憂。

為了兼顧海洋遊憩發展與海洋生態，在現有的海洋保護區或海洋遊憩景點，進行適當的政策規畫與落實管理措施有其必要。

以基隆潮境公園為例，因遊憩人口遽增，於二○二三年開始管理海洋遊憩活動；譬如潛水需要有國際證照且須事先申請才能下水，並有人流總量管制。

在未有明確管理範圍的海域，可規畫設立海洋保護區及制訂相關規範措施，有效管理親海活動，避免遊客敗興而歸，並減少對當地居民生活環境的破壞，使海洋生態系統得以永續。重要的是發展海洋教育，全民養成海洋友善觀念來親近海洋，以共同維護海洋生態環境。