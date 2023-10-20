日前桃園發生女老師多次遭學生施暴，家長不配合管教的事件，令人感慨萬千，老師之地位已淪落至此，我想孔子泉下有知也會潸然淚下吧！

大家只聽過「不適任教師」，但有聽過「不適任學生」與「不適任家長」嗎？

所謂的「不適任學生」，就是不斷擾亂上課秩序，不管老師怎麼講怎麼處罰都沒用，嚴重影響其他孩子受教權的學生。

而所謂的「不適任家長」，就是只會生不會教，當發現孩子不聽自己的話後，又把責任推給社會及老師，反正千錯萬錯絕不是我的錯。萬一老師哪天受不了打了自家小孩，就開始敲詐勒索，沒個三、四十萬誓不罷休。

事實上，「不適任學生」及「不適任家長」的數量遠超「不適任教師」，但教育部拿他們束手無策，所以只好拿「不適任教師」開刀，殊不知很多「不適任教師」都是被前兩者逼出來的。

以我自己而言，打自小孩生下那天我就趕快搜尋各種育兒教養密笈，結果不搜不知道，一搜嚇一跳，坊間充斥著各種理論，有狼爸虎媽派、親密育兒派、百歲千歲派、極端教養派…，每一派都有諸多擁護者，我一時竟無所適從，不知自己到底要選哪個？

傳統的中國教育以嚴厲及打罵為主，很多人認為這早已過時了。於是在舊的體制崩塌，新的制度規範又尚未成型之際，我們成了失落迷茫的一代，反而不知要如何教育自己的小孩？

身為教師的我都有如此困擾了，更何況是一般的父母。於是有些父母只能生搬硬套，也不知自己的孩子適不適合；有的是邊教邊改；有的是篤信其中一派走到黑…，於是孩子的狀況反而比以前更多了。

如今的學校，「尊師重道」四字早已蕩然無存。學生可以打老師、罵老師三字經，老師若打回去或罵回去就慘了。而教育部對學生及家長沒輒，只能拿老師開刀，說老師專業素養不足、班級經營不力，反正千錯萬錯都是老師的錯。

然而，我懷疑最上面那些做決策的人真的了解第一線的教育現場嗎？真的了解老師的痛苦與無奈嗎？或許他們偶爾會來學校巡視，但校長只會呈現學校最光鮮亮麗的一面，黑暗而醜陋的一面他們永遠看不到。於是教育在錯誤的路上愈走愈遠，想當老師的人愈來愈少，想退休的老師愈來愈多。

就以我們學校為例，老師帶班只能靠自己，一旦我把學生送學務處，學務處只會怪我有問題，為何別人都沒送就你送？為何他們一來學務處就變乖了？你到底是怎麼帶班的？

搞到最後，全校的老師都不敢送學生去學務處了，請問這些事教育部知道嗎？各種奇葩的教育亂相充斥在台灣校園的各個角落，或許位高權重的你們永遠也不會知道。