藍白初選 更能反映真實

關於藍白合，民眾黨主張全民調，國民黨則主張民主初選。從選出最強參選人的角度來看，究竟哪種方法最適合？

二○二○總統大選，韓國瑜便以高民調勝出獲提名，無奈選情不如預期，當時許多民調單位也是幾家歡喜幾家愁。這種狀況若存在，找十家民調公司來都無法給出有意義的參考值。如果只有一家真的準，難道要拿其他九家不準的數字來跟這家平均？

民調準確度不穩定的原因不一而足，在台灣主要是調查方式未與時俱進。首先是機構效應，不同機構的樣本受訪者可能偏向某陣營；其次是年齡層問題，年輕族群不用市話，如何準確調查到這些人？最後則是灌水，若對手陣營支持者有系統灌票，如何呈現真實投票行為？

這些問題的答案，台灣的主要做法是加權調整，即知道抽樣樣本可能有偏差，就在不同群體的結果間這邊加一點，那邊減一點。但怎麼決定加權方式？怎麼確定手機跟市話的比重？這就存在大量個人經驗，也是導致各家民調準確度不穩定的原因。

做民調前，要有長期進行的基線調查，經費跟時間的投入無比巨大。更重要的是，市話＋手機民調的做法要符合科學，就須確保知道「只用手機」的比重，然後抽樣時要在那個群組內抽。否則只會放大手機跟市話都接觸得到的族群，結果同樣失真。

另一個難以克服的挑戰就是對手灌水，以及支持度只是空氣票。市場調查或民調都只是態度調查，會隨著時間或短期事件改變，也不代表會實際投票，因此只適合做為策略決策參考。

所以在選前某個時間點進行態度調查，然後就認定誰是最強參選人，顯然禁不起推敲，這是為何美國主要採用初選來推出候選人。維持一個支持者名冊（或認同卡簽署人），然後要求實際到投票站投票，來增加灌票成本，進而降低灌票影響。同時也在初選前進行充足的辯論與動員。這比起受眾被動在家回答問題，更能反映真實投票所需完成的動作，更可能判斷出最強參選人組合。