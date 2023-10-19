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華為逆襲 警示台灣要蓄積人才

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）
華為突圍發表新智慧機，點燃美中科技新戰火。（路透）
華為突圍發表新智慧機，點燃美中科技新戰火。（路透）

華為新手機Mate 60 Pro的問世引起全球關注，對於是否使用中芯製造的七奈米晶片各有解讀，有人認為中國已成功突破美國的科技封鎖，達到晶片自產自用的階段，有些卻認為中國還沒有能力大規模生產出先進的晶片，只是使用改良過，先進性稍遜的ＤＵＶ光刻機製造出類七奈米晶片，同時因為他們沒有ＥＵＶ光刻技術，短期內無法做出更先進的五奈米晶片。

不管真實狀況為何，現在美國面臨兩個選擇，其一是繼續甚至擴大對中國科技封鎖；另一方面，一些美國公司希望取消制裁，因為大陸市場龐大，放棄極可惜；且再多的制裁也無法滴水不漏，反而加速中國前進的腳步。如此一來，全球將一分為二，世界科技也會兩極化，變成西方國家與金磚國家兩大陣營，各擁盟主，分庭抗禮。對美國而言，這場無硝煙的戰爭並非全占優勢，付出的代價可能會超出預期。

Mate 60 Pro上市就熱銷，中國目前是否能大規模生產七奈米晶片，我們尚不得而知，但我認為在晶片應用上本就不一定要使用最先進製程的高階產品。比如可以利用晶片設計、封裝及特殊生產技術處理，搭配次級光刻機技術，使其在應用表現上達到相同的成果，這在良率及成本考量下不失為一個良好的替代方式。更何況中國大陸還一邊在研發更高階的新技術。台灣以半導體產業自豪，過去大家認為大陸半導體在設計方面落後台灣三年，製造則差距五年，目前看來，中台之間距離愈來愈短，我們還能領先幾年，需好好評估。

華為手機只是一個產品，這家公司還是全球最大的五Ｇ通訊大廠，現在又推出超低耗電功能的五Ｇ基地台、「穿戴產品」及智慧型電動車。許多國家都無視美國對華為的制裁，採用華為先進的五Ｇ技術。這次新手機發表後，美國對其的制裁似乎已雲過風輕，華為全面開發新產品，利用手機、物聯網、互聯網，到所謂「萬物互聯」，可說是革命性與創造性的布局。

除了半導體外，中國在其他科技上的突飛猛進，也非常值得我們關注。比如量子世代即將來臨，對於這個台灣尚屬先進的議題，中國大陸已積極投入。再如電動車，大陸電動車的銷量已占全球市場近六成左右，且其中八成以上都是國產品牌，各車廠也積極掌握電池及電子零件的製造。另外對於人工智慧的全面整合與合面智慧化，大陸也在全力衝刺。當然美國的圍堵一定會對中國科技發展帶來極大困難，且中國同時發展這麼多項目也非易事，除資本外，特別需要大批菁英人才，人才是否充足是致勝的關鍵因素。

見微知著，台灣不僅不能鬆懈，既要維持半導體產業的優勢，提防中國大陸的追趕，更要投資新興產業，如人工智慧、量子電腦等等，才能儲備未來的競爭力。然而目前僅半導體產業就已面臨人才短缺的困境，更遑論還要培養及儲備未來科技所需的人才。因此如何透過各種方式，蓄積人力資本，創造競爭力，值得政府審慎評估、未雨綢繆，結合大家的努力，才能讓台灣在世界科技舞台上永遠占有重要的席位。所謂「得人才者得天下」，就是這個道理。

美國 半導體 奈米

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