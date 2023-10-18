商業言論是否應負合理查證義務？

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商業言論應負合理查證義務始符維護公益及名譽。 圖／Pexels 提供

企業為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，廣告行銷往往推陳出新、花招百出，甚至誇大、聳動、天花亂墜，以吸引消費者注意或搶占市場份額，雖引人非議，然一般消費者基於理性及生活經驗尚可自主判斷其真偽；但往往有些企業為求目的不擇手段，許多行銷廣告與策略遊走於法律邊緣，甚至不乏攻訐同業的匿名、負面廣告文宣。而網路時代下的商業言論（commercial speech）更跳脫傳統廣告的範圍，混雜似真似假的事實，對於消費者進行「認知戰」，使消費者無從辨別其真偽及背後的商業關係及商業目的，此種商業言論是否可以主張為了廣告效果而不用負合理查證義務？

我國大法官解釋認為只要表意人有相當理由確信言論內容真實，就可不受刑法誹謗罪之處罰依據我國大法官釋字第509號解釋意旨，言論自由應予以最大限度之維護，惟為保護個人之名譽、隱私及公共利益時，言論自由並非不得以法律限制，亦即涉及言論自由及名譽權或隱私權之基本權利保護衝突時，可以限制言論自由。

釋字第509號解釋意旨進一步認為，刑法第310條第3項前段「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」，係針對言論內容與事實相符者之保障，並藉以限定刑罰權之範圍，非謂指摘或傳述誹謗事項之行為人，必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責；惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。

也就是說，只要依表意人所提之證據資料，有相當理由確信為真實者，即合於免罰誹謗罪之要件，且檢察官或自訴人對於表意人故意毀損他人名義乙節，應負舉證之責。學者並認為釋字509號解釋，是援用美國聯邦最高法院New York Times v. Sullivan案判決所解釋之真實惡意原則（actual malice）。

憲法法庭112年憲判字第8號判決進一步要求表意人應負合理查證義務憲法法庭112年憲判字第8號判決雖未完全推翻釋字509號解釋的意旨，但認為表意人於言論發表前確經合理查證，依此取得之證據資料，客觀上可合理相信其言論內容為真實者，方符不罰之要件。至於是否已為合理查證，應權衡名譽權、言論自由之保障及個案情節。

也就是說，本件憲法判決於審查原則即揭明，倘若表意人經由合理查證程序，依所得證據客觀上可合理相信其言論內容為真者，即符不罰之要件，縱該等證據並非真實，只要表意人並非明知或基於重大輕率之惡意，仍應不罰。然而，全然未經查證、查證顯然不足，依查證所得客觀上無法合理相信其言論內容為真實者，即不符不罰之要件。

由上可知，憲法法庭112年憲判字第8號判決對於刑法第310條第3項前段之解釋，較釋字第509號解釋更為嚴格，表意人除非明知或基於重大輕率之惡意外，應證明已盡合理查證義務，始符不罰之要件。

台北地院111年度重訴字第1065號判決要求商業言論也應負合理查證義務關於商業言論是否涉及侵害名譽權、信用權或商譽的認定標準部分，台北地院近日也做成111年度重訴字第1065號民事判決，就關於商業言論民事侵權行為的認定，採與刑事誹謗罪及憲法法庭112年憲判字第8號判決類似標準。

依據該判決意旨，其案例事實略為某不動產經紀公司董事長配偶設立的A公司架設某新聞網站，針對該不動產經紀公司之競爭對手發表一系列之負面報導。

該判決雖援引最高法院109年度台上字第1193判決意旨，肯認新聞自由攸關公共利益，國家應給予最大限度之保障，俾免限縮其報導空間。然認定倘新聞媒體工作者在報導前業經合理查證，而依查證所得資料，有相當理由確信其為真實者，應認其已盡善良管理人之注意義務而無過失。惟為兼顧個人名譽權之保護，倘其未加合理查證率予報導，或有明顯理由，足以懷疑消息之真實性或報導之正確性，而仍予報導，或摭取所得資訊之片斷，任意結合其他非真實之事實而為言論發表，致其報導與事實不符，則難謂其無過失，如因此貶損他人之社會評價而不法侵害他人之名譽，自應負侵權行為之損害賠償責任。

該判決指出，A公司既為專業不動產買賣相關之媒體，在接獲投訴時，因投訴者即為消費爭議之一方，不免有利己之立場，除應採訪投訴者本人、檢視先後買賣確有價差存在外，就價差發生因素亦有進一步查證義務，且引述其他媒體報導而自行刊登時，亦應盡相當之查證義務，而非就引用自其他媒體之報導照單全收。

此外，該判決認定A公司刊登的文章、影片，有些事件係做部分查證，有些事件則完全引用其他媒體之報導內容，再以「資訊操弄手法」散布對競爭對手公司負面之標題、廣告、圖片、標籤、摘要等，難認已為合理查證及平衡報導。因此，系爭言論確實侵害競爭對手公司之名譽權、信用權或商譽，A公司應負擔侵權行為之損害賠償責任。

由上可知，台北地院的民事判決並未採所謂刑法真實惡意原則，而係採類似憲法法庭112年憲判字第8號判決意旨之標準，即不論A公司是否合理相信言論內容為真實，或有明知或重大輕率惡意，言論發表前必須經合理查證，若未盡合理查證，即無法免責，亦無庸判斷是否非基於真實惡意錯誤引述證據資料，此亦為商業言論應遵循的標準。

商業言論應負合理查證義務始符維護公益及名譽權之目的依據憲法法庭112年憲判字第8號判決之意旨，表意人於發表言論前，需先經合理查證程序，並僅限於以合理查證所得資料，判斷是否客觀上可合理相信言論內容為真，方得不罰，此判斷標準雖較諸釋字第509號解釋更為嚴苛，然為維護名譽權所必要，且為言論自由的必要限制。尤其商業言論不涉及公益，自應負較一般大眾為高之合理查證義務，台北地院111年度重訴字第1065號民事判決就關於商業言論民事侵權行為的認定，採與刑事誹謗罪及憲法法庭112年憲判字第8號判決類似標準，維護公益及名譽權，應值肯定。