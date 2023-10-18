快訊

夫妻環遊世界逛200間好市多！驚曝冰島75％人口是會員 最愛台灣這紀念品

Nintendo KYOTO開箱！迎接京都任天堂巨大瑪利歐 店內商品、神祕小禮、交通一次看

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

商業言論是否應負合理查證義務？

撰文／ 蔡步青律師 中華民國法律政策協會秘書長、北京大學法學博士、台灣大學法學碩士

本文不代表聯合新聞網立場

商業言論應負合理查證義務始符維護公益及名譽。 圖／Pexels 提供
商業言論應負合理查證義務始符維護公益及名譽。 圖／Pexels 提供

企業為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，廣告行銷往往推陳出新、花招百出，甚至誇大、聳動、天花亂墜，以吸引消費者注意或搶占市場份額，雖引人非議，然一般消費者基於理性及生活經驗尚可自主判斷其真偽；但往往有些企業為求目的不擇手段，許多行銷廣告與策略遊走於法律邊緣，甚至不乏攻訐同業的匿名、負面廣告文宣。而網路時代下的商業言論（commercial speech）更跳脫傳統廣告的範圍，混雜似真似假的事實，對於消費者進行「認知戰」，使消費者無從辨別其真偽及背後的商業關係及商業目的，此種商業言論是否可以主張為了廣告效果而不用負合理查證義務？

我國大法官解釋認為只要表意人有相當理由確信言論內容真實，就可不受刑法誹謗罪之處罰
依據我國大法官釋字第509號解釋意旨，言論自由應予以最大限度之維護，惟為保護個人之名譽、隱私及公共利益時，言論自由並非不得以法律限制，亦即涉及言論自由及名譽權或隱私權之基本權利保護衝突時，可以限制言論自由。

釋字第509號解釋意旨進一步認為，刑法第310條第3項前段「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」，係針對言論內容與事實相符者之保障，並藉以限定刑罰權之範圍，非謂指摘或傳述誹謗事項之行為人，必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責；惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。

也就是說，只要依表意人所提之證據資料，有相當理由確信為真實者，即合於免罰誹謗罪之要件，且檢察官或自訴人對於表意人故意毀損他人名義乙節，應負舉證之責。學者並認為釋字509號解釋，是援用美國聯邦最高法院New York Times v. Sullivan案判決所解釋之真實惡意原則（actual malice）。

憲法法庭112年憲判字第8號判決進一步要求表意人應負合理查證義務
憲法法庭112年憲判字第8號判決雖未完全推翻釋字509號解釋的意旨，但認為表意人於言論發表前確經合理查證，依此取得之證據資料，客觀上可合理相信其言論內容為真實者，方符不罰之要件。至於是否已為合理查證，應權衡名譽權、言論自由之保障及個案情節。

也就是說，本件憲法判決於審查原則即揭明，倘若表意人經由合理查證程序，依所得證據客觀上可合理相信其言論內容為真者，即符不罰之要件，縱該等證據並非真實，只要表意人並非明知或基於重大輕率之惡意，仍應不罰。然而，全然未經查證、查證顯然不足，依查證所得客觀上無法合理相信其言論內容為真實者，即不符不罰之要件。

由上可知，憲法法庭112年憲判字第8號判決對於刑法第310條第3項前段之解釋，較釋字第509號解釋更為嚴格，表意人除非明知或基於重大輕率之惡意外，應證明已盡合理查證義務，始符不罰之要件。

台北地院111年度重訴字第1065號判決要求商業言論也應負合理查證義務
關於商業言論是否涉及侵害名譽權、信用權或商譽的認定標準部分，台北地院近日也做成111年度重訴字第1065號民事判決，就關於商業言論民事侵權行為的認定，採與刑事誹謗罪及憲法法庭112年憲判字第8號判決類似標準。

依據該判決意旨，其案例事實略為某不動產經紀公司董事長配偶設立的A公司架設某新聞網站，針對該不動產經紀公司之競爭對手發表一系列之負面報導。

該判決雖援引最高法院109年度台上字第1193判決意旨，肯認新聞自由攸關公共利益，國家應給予最大限度之保障，俾免限縮其報導空間。然認定倘新聞媒體工作者在報導前業經合理查證，而依查證所得資料，有相當理由確信其為真實者，應認其已盡善良管理人之注意義務而無過失。惟為兼顧個人名譽權之保護，倘其未加合理查證率予報導，或有明顯理由，足以懷疑消息之真實性或報導之正確性，而仍予報導，或摭取所得資訊之片斷，任意結合其他非真實之事實而為言論發表，致其報導與事實不符，則難謂其無過失，如因此貶損他人之社會評價而不法侵害他人之名譽，自應負侵權行為之損害賠償責任。

該判決指出，A公司既為專業不動產買賣相關之媒體，在接獲投訴時，因投訴者即為消費爭議之一方，不免有利己之立場，除應採訪投訴者本人、檢視先後買賣確有價差存在外，就價差發生因素亦有進一步查證義務，且引述其他媒體報導而自行刊登時，亦應盡相當之查證義務，而非就引用自其他媒體之報導照單全收。

此外，該判決認定A公司刊登的文章、影片，有些事件係做部分查證，有些事件則完全引用其他媒體之報導內容，再以「資訊操弄手法」散布對競爭對手公司負面之標題、廣告、圖片、標籤、摘要等，難認已為合理查證及平衡報導。因此，系爭言論確實侵害競爭對手公司之名譽權、信用權或商譽，A公司應負擔侵權行為之損害賠償責任。

由上可知，台北地院的民事判決並未採所謂刑法真實惡意原則，而係採類似憲法法庭112年憲判字第8號判決意旨之標準，即不論A公司是否合理相信言論內容為真實，或有明知或重大輕率惡意，言論發表前必須經合理查證，若未盡合理查證，即無法免責，亦無庸判斷是否非基於真實惡意錯誤引述證據資料，此亦為商業言論應遵循的標準。

商業言論應負合理查證義務始符維護公益及名譽權之目的
依據憲法法庭112年憲判字第8號判決之意旨，表意人於發表言論前，需先經合理查證程序，並僅限於以合理查證所得資料，判斷是否客觀上可合理相信言論內容為真，方得不罰，此判斷標準雖較諸釋字第509號解釋更為嚴苛，然為維護名譽權所必要，且為言論自由的必要限制。尤其商業言論不涉及公益，自應負較一般大眾為高之合理查證義務，台北地院111年度重訴字第1065號民事判決就關於商業言論民事侵權行為的認定，採與刑事誹謗罪及憲法法庭112年憲判字第8號判決類似標準，維護公益及名譽權，應值肯定。

相關新聞

藍白商談 退一步即是向前

藍白近日針對二○二四總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，而國民黨則提出「民主初選」。昨日民眾黨總統參...

科技．人文聯合講座／幸福巴士3.0：偏鄉交通人權新解方

交通是一種人權。聯合國《世界人權宣言》規定，每個人都有在其國內或國際間自由移動和居住的權利。許多國家的憲法也將自由出行列...

大體老師 只需本人同意

聯合報報導大體老師來源嚴重短缺，已經造成教解剖學老師意識到無法給予醫學生扎實訓練，將衝擊訓練品質。報導還說捐出大體除了生...

教師的安全 也應受保障

近日桃園有兩所高中發生學生毆打教師的校園暴力事件，桃園市教師會疾呼應當增訂保護教師的條款。

向過去取經 重建衛生所

全國三六五個鄉鎮，大約五分之一的衛生所沒有醫師，一時基層醫療跟保健的業務無以為繼引起討論。個人認為衛生行政單位主要思維，...

社群媒體…現代社會毛病的溫床

以色列和哈瑪斯的戰爭不只在陸地、海上、空中，更嚴重的是在網路上進行。哈瑪斯軍事行動的一個關鍵因素：恐怖宣傳，關於以色列綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。